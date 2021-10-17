Звездные страсти ⟩ Новый возлюбленный Асмус женат, а Тимати и Анастасия Решетова снова вместе?

Новый возлюбленный Кристины Асмус женат

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись год назад.

Шоумен не стесняется говорить о новых отношениях с Екатериной Ковальчук. Кристина также намекает, что находится в отношениях, но имя мужчины раскрывать не хочет.

Актриса уточняет, что с ним она по-настоящему счастлива. СМИ и пользователи Сети попытались рассекретить возлюбленного Асмус. Ходят слухи, что это продюсер известных шоу и программ Борис Кокин. В их Instagram можно заметить снимки из одних и тех же мест и в идентичной одежде. Они также подписаны друг на друга в социальных сетях.

По информации в соцсетях, у Бориса есть дети. Фолловеры сделали вывод, что мужчина женат. Уже появились предположения, что Кристина могла увести мужчину из семьи.

Неизвестно, правда это или нет, но еще вчера Instagram Бориса был активен, а теперь профиль закрыт.

Тимати и Анастасия Решетова снова вместе?

Недавно сыну Тимати Ратмиру исполнилось 2 года. На своей Instagram-странице он разместил снимок вместе с двумя детьми и Решетовой.

"Ратмиру Тимуровичу два года. Всем спасибо за поздравления", - подписал фото рэпер.

Коллеги Тимати поздравили звездного наследника, а совместное фото артиста с бывшей привлекло внимание фолловеров, которые тут же решили, что парочка воссоединилась.

Ни Тимати, ни Анастасия Решетова никак не комментируют слухи, а недавно модель разместила картинку в сторис и там было написано: "Береги свою женщину, следующая может стать еще хуже".