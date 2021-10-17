Вс, 17.10.2021
Около половины детей в возрасте 3-4 лет в США получают дошкольное образование. Сравните этот уровень с 90-процентными показателями в других странах - Германии, Франции, Великобритании и даже в Латвии. Не стоило говорить "даже". А также в Латвии. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Убийство британского депутата: подозреваемый - сын бывшего советника премьер-министра Сомали

ФОТО: Reuters/ScanPix

Британские власти официально назвали имя подозреваемого в убийстве депутата парламента сэра Дэвида Эмесса, пишет "Медуза".

Как сообщает Русская служба BBC, имя задержанного - Али Харби Али. Ему 25 лет, и он гражданин Великобритании сомалийского происхождения.

По данным издания, несколько лет назад власти рекомендовали мужчине пройти программу Prevent, которая направлена на борьбу с экстремизмом и радикализацией граждан. Участие в ней является добровольным. 

По данным The Sunday Times, Али Харби Али является сыном бывшего советника премьер-министра Сомали Харби Али Куллана, проживающего в Лондоне.

"Я очень травмирован. Это совсем не то, чего я ожидал или о чем мечтал", - сказал Харби Али Куллан изданию.

Уже сообщалось, что депутат британского парламента Дэвид Эмесс в субботу был зарезан во время встречи с избирателями в депутатской приемной церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс.

Полиция объявила это преступление терактом.


НАВЕРХ
Back