Убийство британского депутата: подозреваемый - сын бывшего советника премьер-министра Сомали

Как сообщает Русская служба BBC, имя задержанного - Али Харби Али. Ему 25 лет, и он гражданин Великобритании сомалийского происхождения.

По данным издания, несколько лет назад власти рекомендовали мужчине пройти программу Prevent, которая направлена на борьбу с экстремизмом и радикализацией граждан. Участие в ней является добровольным.

По данным The Sunday Times, Али Харби Али является сыном бывшего советника премьер-министра Сомали Харби Али Куллана, проживающего в Лондоне.

"Я очень травмирован. Это совсем не то, чего я ожидал или о чем мечтал", - сказал Харби Али Куллан изданию.

Уже сообщалось, что депутат британского парламента Дэвид Эмесс в субботу был зарезан во время встречи с избирателями в депутатской приемной церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс.