Убийство британского депутата: подозреваемый - сын бывшего советника премьер-министра Сомали
Британские власти официально назвали имя подозреваемого в убийстве депутата парламента сэра Дэвида Эмесса, пишет "Медуза".
Британские власти официально назвали имя подозреваемого в убийстве депутата парламента сэра Дэвида Эмесса, пишет "Медуза".
Как сообщает Русская служба BBC, имя задержанного - Али Харби Али. Ему 25 лет, и он гражданин Великобритании сомалийского происхождения.
По данным издания, несколько лет назад власти рекомендовали мужчине пройти программу Prevent, которая направлена на борьбу с экстремизмом и радикализацией граждан. Участие в ней является добровольным.
По данным The Sunday Times, Али Харби Али является сыном бывшего советника премьер-министра Сомали Харби Али Куллана, проживающего в Лондоне.
Уже сообщалось, что депутат британского парламента Дэвид Эмесс в субботу был зарезан во время встречи с избирателями в депутатской приемной церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс.
Полиция объявила это преступление терактом.