Центр размещения беженцев "Муцениеки" произвольно покинули 276 человек

В пограничной охране агентство LETA выяснило, что 77 из упомянутых лиц были задержаны за границей и возвращены в Латвию. В основном перехваченные беженцы были привезены в Латвию из Литвы.

PMLP пояснило, что в случаях, когда иностранцы покинули PMIC произвольно, ходатайство о предоставлении убежища прекращается, но в случаях, когда соискатель убежища был возвращен или вернулся в PMIC сам, он имеет право потребовать возобновления его прошения о предоставлении убежища.

В середине сентября глава Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс заявил Комиссии по гражданству, миграции и социальной сплоченности, что произвольный уход из PMIC свидетельствует о том, что лица, незаконно пересекающие латвийско-белорусскую границу, не заинтересованы в защите Латвии. Он также признал, что большинство въезжающих в Латвию иностранцев злоупотребляют процедурой предоставления убежища и считаются соискателями экономической выгоды.

PMIC не является учреждением закрытого типа. Внутренние правила PMIC предусматривают, что если лицо, ищущее убежища, желает покинуть центр размещения более чем на 24 часа, он или она должны сообщить об этом персоналу центра размещения. Сотрудник должен сделать запись о праве соискателя убежища находиться за пределами центра размещения в журнале регистрации.

В субботу пограничники предотвратили 24 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1750 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения режима чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 50 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 402 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.