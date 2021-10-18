С 25 октября льготы на проезд в общественном транспорте только с сертификатом

Льготы на проезд взрослым без ковид-сертификатов не будут применяться на маршрутах, обслуживаемых поставщиком услуг общественного транспорта, который получает дотацию от государства или самоуправления.

В то же время не предусмотрено изменений для категорий пассажиров, которые имеют право на льготы в соответствии с правилами Кабинета министров о льготах на проезд - это инвалиды I и II групп, политически репрессированные лица, многодетные семьи и другие категории пассажиров, которые смогут пользоваться льготами, как и до этого.