Жителей Биерини пугает подросток с особыми потребностями

В рижском населенном пункте Биерини после нападения на пенсионера Гунара, который передвигается в коляске и с рождения имеет особые потребности открылось, что местных годами терроризирует некий молодой человек - также с проблемами со здоровьем.

Люди молчали о пережитых физических и вербальных нападениях, не обращаясь в полицию и сами меняли привычки и распорядок будней.

"Мы садились в автобус с ребенком, а он нас просто толкнул, ребенок улетел на другие места, а он сел. Это было в начале. Тогда он был еще спокойный. Теперь он стал гораздо более агрессивным", - рассказала Байба Залите-Пуриня.

"У меня четыре дочери растут! Я за них очень волнуюсь, они не могут сами по себе по району ходить. Что нам вообще делать?" - спрашивала Анна Дилева.

Выяснилось, что пострадали десятки человек. Даже если в полицию поступало заявление, само административное дело не заводилось, так как из-за проблем со здоровьем молодого человека нельзя было наказать.

Мать парня сообщила 4. studija, что о поведении сына не была в курсе, поблагодарила за информацию и обещала в будущем заняться улаживанием ситуации. Тем временем местные решили наконец-то действовать и начали сбор подписей.

"Главное, что мы упомянули в письме, что парень напал на Гунара и сломал коляску. Тогда мы узнали, что это не какие-то отдельные случаи, а что это происходит систематически, ежедневно, в поезде, в автобусе или на улице. Не только в Биерини, но и в Торнякалнсе, Агенскалнсе и даже в центре", - рассказал житель Биерини Валдис Гаварс.

Письмо подписали почти 50 человек. Его отправили руководителям самоуправлений Риги и Марупе, так как потерпевшие живут на территории столицы, а сам парень - в Марупе.

"Из Рижской думы я вчера получил письмо - это дело рассмотрено комитетом Безопасности и коррупции и руководство комитета связалось с Государстенной полицией", - сказал Гаварс.

Самоуправление Марупе тоже обещало действовать: не только привлечь местную социальную службу, но и напрямую поговорить с семьей молодого человека. Тем временем 4. studija продолжает получать письма от жителей Биерини. Они волнуются, ведь ситуация совсем не изменилась - нападения продолжаются.

Одна из жительниц рассказала, что так сильно переживает от произошедших ситуаций, что всегда перед выходом из дома убеждается, что этого молодого человека нет рядом. Никто из ее семьи в ближайший магазин даже за хлебом больше не выходит поодиночке.

"Парень вытащил меня из магазина. Физически. Я пыталась сесть в свою машину. Он мне не позволял, распахивал двери машины, я не могла закрыть двери. Потом он лег физически на капот и начал бить по стеклу руками. При этом он все время громко орал и обзывался.

Мне было очень страшно, я думаю, после этого случая я начала чувствовать себя жертвой. Как жертва, которая боится насильника.

Разумеется, мы понимаем, что у этой семьи несчастье, но мы тоже люди и хотим свободно жить в нашем Марупе, а не боятся, что однажды встретимся с этим человеком", - рассказывала марупчанка.