Пн, 18.10.2021
Каждый день мы выделяем новые места. Сегодня для пациентов с Covid-19 выделены уже 174 койки. Янита Вейнберга, представитель больницы им. П. Страдиня
Янита Вейнберга, представитель больницы им. П. Страдиня

На проезжей части в Латгале найден труп

Иллюстративное фото ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

В воскресенье вечером на латвийских дорогах погиб человек. Возможно, его сбило транспортное средство, сообщает агентство LETA со ссылкой на Госполицию.

Полиция объяснила, что около 20:40 в воскресенье в поселке Рендене Калкунской волости Аугшдаугавского края на проезжей части был найден труп неизвестного лица с телесными повреждениями. Предполагается, что человек погиб в результате дорожного происшествия.

Вчера в Латвии зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали восемь человек.

За различные нарушения правил дорожного движения оформлен 441 протокол. Задержано 17 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и один водитель под воздействием наркотических веществ.

За превышение разрешенной скорости движения в воскресенье оформлено 218 протоколов.


НАВЕРХ
Back