На проезжей части в Латгале найден труп
В воскресенье вечером на латвийских дорогах погиб человек. Возможно, его сбило транспортное средство, сообщает агентство LETA со ссылкой на Госполицию.
В воскресенье вечером на латвийских дорогах погиб человек. Возможно, его сбило транспортное средство, сообщает агентство LETA со ссылкой на Госполицию.
Полиция объяснила, что около 20:40 в воскресенье в поселке Рендене Калкунской волости Аугшдаугавского края на проезжей части был найден труп неизвестного лица с телесными повреждениями. Предполагается, что человек погиб в результате дорожного происшествия.
Вчера в Латвии зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали восемь человек.
За различные нарушения правил дорожного движения оформлен 441 протокол. Задержано 17 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и один водитель под воздействием наркотических веществ.
За превышение разрешенной скорости движения в воскресенье оформлено 218 протоколов.