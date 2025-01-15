Экономика Трампа: хорошее, плохое и неопределенное

Начнем с позитивной стороны этого баланса. Трамп в целом будет за бизнес, и уже один этот факт способен стимулировать экономическую активность, высвободив "животный дух", который мотивирует бизнес инвестировать, заниматься инновациями и расти. Если Трамп и конгрессмены-республиканцы сумеют навсегда продлить срок действия сниженных ставок подоходного налога и налога на прибыль, истекающий в 2025 году, это тоже поможет росту экономику. И если ему удастся избежать потенциальных эксцессов в дерегулировании, тогда сокращение бюрократических барьеров будет способствовать росту экономики и поощрять конкуренцию, снижая цены в долгосрочной перспективе.