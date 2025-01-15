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Экономика Трампа: хорошее, плохое и неопределенное

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Избранный президент США Дональд Трамп.
Избранный президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/AP Photo/dpa/picture alliance

Как новая администрация США повлияет на экономический рост и инфляцию? Ответ пока не ясен, потому что некоторые из мер, предлагаемых избранным президентом Дональдом Трампом, будут постепенно повышать темпы роста и снижать инфляцию, а некоторые - вызовут прямо противоположный эффект.

Начнем с позитивной стороны этого баланса. Трамп в целом будет за бизнес, и уже один этот факт способен стимулировать экономическую активность, высвободив "животный дух", который мотивирует бизнес инвестировать, заниматься инновациями и расти. Если Трамп и конгрессмены-республиканцы сумеют навсегда продлить срок действия сниженных ставок подоходного налога и налога на прибыль, истекающий в 2025 году, это тоже поможет росту экономику. И если ему удастся избежать потенциальных эксцессов в дерегулировании, тогда сокращение бюрократических барьеров будет способствовать росту экономики и поощрять конкуренцию, снижая цены в долгосрочной перспективе.

Трамп хочет увеличить добычу нефти и газа в Америке на 3 млн баррелей в день (в эквиваленте), что, наверное, снизит цены на энергоносители и повысит конкурентоспособность энергоемких отраслей США. Впрочем, хочется надеяться, что этого можно добиться, не отменяя полностью субсидии зеленой энергетики, предоставленные предыдущей администрацией.

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