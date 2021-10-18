Павлютс извинился за разговор на повышенных тонах

В сети Twitter разместили запись, на которой слышен разговор на повышенных тонах между министром здравоохранения Павлютсом и руководителем NMPD Ципуле. Разговор случился незадолго до объявления режима чрезвычайной ситуации 11 октября.

Lai Dievs stāv klāt mums un @LieneCipule ja par veselības nozari krīzes pīķī atbild narcisistisks politikānis @pavluts kurš meklē, kam uzvelt vainu un mobingo NMPD vadītāju, atkratoties no krīzes vadības lēmumiem! pic.twitter.com/8JQ7wmJEZR — AM (@AgneseMargevica) October 17, 2021

Из разговора понятно, что руководитель NMPD просит министра ввести режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. На вопрос, почему в политической среде невозможно принять конструктивные решения, министр отвечает, что Ципуле

"стоит спросить у своего однопартийца Кариньша, каковы его соображения".

"Если вы поднимаете эмоциональный тон этого разговора до абсолютно неконструктивного уровня, вам стоит смириться с мыслью о том, что так он и будет происходить", - пояснил Павлютс, критикуя Ципуле за эмоциональную напряженность, возникшую из-за вызванных пандемией осложнений в сфере здравоохранения.

В передаче министр пояснил, что фрагмент, опубликованный в социальных сетях, не отражает более широкий контекст разговора. "Контекст этого разговора никоим образом там не показан. Это было несколько недель назад, и это было собрание более широкого круга людей с представителями клинических университетских больниц и руководством министерства. Мы говорили о том, какие мероприятия вводить далее. Неделей позже после общего решения, придя к согласию в отрасли, о введении режима чрезвычайной ситуации было объявлено. После этого разговора была также объявлена повышенная готовность. Мы шаг за шагом двигались вперед в соответствии с ситуацией".

Министр здравоохранения также извинился перед коллегами за слова, которые порой могут прозвучать в ситуации, когда работа уже полтора года осуществляется в кризисном режиме.

"Я извиняюсь, если иногда говорю коллегам что-то не так. Мы заняты большим, огромным делом, и мы едины. Мы сделаем это дело настолько хорошо, насколько сможем", -