В Елгавской больнице на неопределенное время закрывается бэби-бокс

Бэби-бокс на территории Елгавской больницы функционировал с конца августа 2014 года. За это время в нем были оставлены пять детей.
С 2009 года в Латвии всего было открыто восемь пунктов "Бэби-бокс - место для жизни ребенка!": в Риге, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Мадоне, Резекне, Даугавпилсе и Елгаве.
За это время в них было оставлено 54 ребенка, трое из них - в 2021 году.
Бэби-бокс - это особое место, где родители, вынужденные различными обстоятельствами, могут анонимно отказаться от своего малыша.
Уже сообщалось, что в связи с критической эпидемиологической ситуацией закрывается детское отделение Елгавской городской больницы, а маленьких пациентов будут оформлять на лечение в дневной стационар.
Член правления Елгавской больницы Карлис Смилга подчеркнул: для обеспечения доступности стационарных педиатрических услуг маленьких пациентов будут по-прежнему принимать в больницу ежедневно с 8:00 до 16:00, а также в круглосуточном режиме будет оказываться неотложная медицинская помощь в приемном отделении больницы.
В случаях, когда ребенку потребуется круглосуточное медицинское наблюдение, его направят в Детскую клиническую университетскую больницу.
В настоящее время установлено, что такие изменения в работе больницы будут действовать до 11 января 2022 года.