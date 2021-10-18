"Это одна из величайших трагедий в нашей стране": Кариньш эмоционально обратился к латвийскому обществу

В начале выступления премьер-министр по традиции поблагодарил всех тех, кто прошел вакцинацию, но признал, что невакцинированных слишком много и их поведение приводит к тому, что "они заболевают, попадают в больницу и умирают".

"Я хотел бы поблагодарить вас всех - вы сделали все необходимое, чтобы защитить себя, своих близких, чтобы дети могли учиться очно и экономика была открыта", - начал пресс-конференцию Кариньш.

С весны правительство разрабатывало стратегию выхода из ситуации с помощью вакцинации, так как в других странах это сработало.

Премьер-министр отметил, что в других странах ограничения снимаются, потому что вакцинация прошла успешно.

"Я извиняюсь перед всеми вакцинированными, что наши усилия не увенчались успехом.

Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести - мы не выберемся", - отметил Кариньш.

По словам Кариньша, заболевающих так много, что система здравоохранения под угрозой. "Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", - добавил премьер.

Кариньш сказал: "Сидение дома - это ответ на кратковременную, но очень острую и серьезную проблему, и главная цель не изменится - увеличить охват вакцинацией. С момента принятия решения на прошлой неделе мы увеличили количество вакцинированных людей. Если мы сможем это выдержать, мы выберемся из кризиса".

"Это одна из величайших трагедий в нашей стране, потому что теперь обществу не только придется терпеть четыре недели, чтобы спасти систему здравоохранения, потому что остается так много непривитых людей, но и Латвии придется занимать деньги, чтобы вкладывать их в ту часть экономики, которая вынужденно остановится", - сказал Кариньш.