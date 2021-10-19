Суду передано дело о кокаине в Кокнесе: тогда было изъято 1758 кг наркотика

В Twitter суд указал, что получил уголовное дело, по которому несколько человек обвиняются в том, что в составе организованной группы перевезли через границу Латвии груз кокаина весом 1758 килограммов, спрятав его в грузе бананов.

Напомним, Госполиция завершила расследование по этому делу в июле прошлого года и передала дело прокуратуре для начала уголовного преследования по отношению к пяти лицам.

8 января 2019 года в Кокнесском крае на территории частного дома был обнаружен груз с 42 картонными коробками, присланными из Эквадора. В коробках находились 2195 брикетов в разными логотипами - TNT, Badboys, Gold и изображением дельфина.

Конфискованное наркотическое вещество было передано на экспертизу, во время которой подтвердилось, что удельный вес кокаина в данной смеси составляет 80%, это означает, что у кокаина очень высокое качество.