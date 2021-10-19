Вакцинацию от Сovid-19 завершила половина жителей Латвии

На данный момент в Латвии первую дозу вакцины против Covid-19 получили около 849 000 человек (примерно 45% населения страны). Из них около 756 000 человек получили вторую дозу и около 185 000 - однократную вакцину Johnson&Johnson. В результате общее количество вакцинированных составляет 941 000 человек, или 50% населения страны.

На сегодняшний день третью дозу вакцины получили примерно 2600 человек, или 0,14% населения Латвии. Третья доза назначается людям с очень ослабленным иммунитетом и пожилым людям.

После введения обязательной вакцинации для ряда работников вакцинационная активность в Латвии продолжает оставаться относительно высокой. В понедельник прививки получили по крайней мере 9 393 человека, и это больше, чем в понедельник на прошлой неделе, когда вакцинировались около 9000 человек.

На прошлой неделе вакцинировалось в среднем 11 000 человек в день, что ниже максимальной активности в конце весны и начале лета, но в два раза больше, чем летом.