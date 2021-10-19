Вакцинацию от Сovid-19 завершила половина жителей Латвии
По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), вакцинацию от Covid-19 завершила половина населения Латвии.
По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), вакцинацию от Covid-19 завершила половина населения Латвии.
На данный момент в Латвии первую дозу вакцины против Covid-19 получили около 849 000 человек (примерно 45% населения страны). Из них около 756 000 человек получили вторую дозу и около 185 000 - однократную вакцину Johnson&Johnson. В результате общее количество вакцинированных составляет 941 000 человек, или 50% населения страны.
На сегодняшний день третью дозу вакцины получили примерно 2600 человек, или 0,14% населения Латвии. Третья доза назначается людям с очень ослабленным иммунитетом и пожилым людям.
После введения обязательной вакцинации для ряда работников вакцинационная активность в Латвии продолжает оставаться относительно высокой. В понедельник прививки получили по крайней мере 9 393 человека, и это больше, чем в понедельник на прошлой неделе, когда вакцинировались около 9000 человек.
Вчера прививки от Covid-19 получили как минимум 9 393 человека, из которых 5050 человек получили первую дозу, а 4 103 завершили процесс вакцинации, в том числе 2588 человек привились однократной вакциной Johnson& Johnson. Еще 240 человек получили дополнительную дозу вакцины для повышения иммунитета.