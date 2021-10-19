В Новой Зеландии - 94 новых случая Covid-19 за сутки. Это рекорд для страны и настоящий вызов

По данным органов здравоохранения, за последние сутки зарегистрировано 94 новых случая Covid-19, что превышает предыдущий рекорд в 89 новых случаев, достигнутый в апреле прошлого года.

Хотя число новых случаев по международным стандартам невелико, оно неуклонно растет с тех пор, как в середине августа в Новой Зеландии впервые было подтверждено заражение высокозаразным дельта-штаммом коронавируса.

Вспышка, которая преимущественно затронула крупнейший город страны, Окленд, вынудила премьер-министра Джасинды Ардерн отказаться от главной цели своей политики по борьбе с пандемией - искоренить вирус, сосредоточившись теперь на повышении темпа вакцинации.

Левоцентристский лидер в пятницу представит новую стратегию, которая предусматривает больше свободы, как только будут достигнуты цели вакцинации.

Около двух третей населения, которому предложена вакцинация, уже полностью ее завершили.

До распространения дельты Новую Зеландию хвалили за ее решительный подход, включая введение строгого режима карантина, активное отслеживание контактов и строгие ограничения на границе.

Эти меры дали результаты. В стране с населением в пять миллионов человек только 28 умерли от Covid-19, а страна могла возвращаться к нормальной жизни на длительные периоды времени.

Однако Ардерн признала, что дельта-штамм изменил правила игры, распространяясь со скоростью, за которой не могут угнаться трекеры контактов.