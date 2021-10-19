В ЕС начали оценку заявки на применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет

Она подчеркнула, что Comirnaty в качестве вакцины от Covid-19 на данный момент уже утверждена для детей старше 12 лет.

Эта вакцина содержит молекулу, именуемую сигнальным веществом РНК (мРНК), с "инструкцией" по синтезу белка из SARS-CoV-2 – вируса, который вызывает Covid-19. Если человек позже подвергнется воздействию вируса, иммунная система распознает его и будет готова защитить организм от него. Comirnaty не содержит сам вирус и не может вызвать Covid-19.

Чтобы принять решение о расширении применения Comirnaty, комитет регистрации лекарственных средств EMA проанализирует данные о вакцине. На данный момент проводится клиническое исследование, в котором участвуют дети от 5 до 11 лет.