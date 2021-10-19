За три дня проверок констатировано 482 нарушения ограничений

В рамках надзора за выполнением требований эпидемиологической безопасности, полиция по всей Латвии продолжает проводить массовые проверки. В ходе операции проверяются публичные места, такие как торговые центры, общественный транспорт и салоны красоты.

В пятницу, воскресенье и понедельник в общем было проверено 1196 мест торговли, 463 средства общественного транспорта и 3696 человека. В общем зафиксировано 482 нарушения и составлено 85 административных протоколов. В 396 случаях стражи порядка ограничились превентивными указаниями.

В пятницу проводились массовые проверки в торговых местах. За два часа была проведена проверка 644 мест торговли и 1424 человек. За этот период констатировано 180 нарушений, а в 19 случаях начаты процессы об административных правонарушениях в связи с отсутствием маски, а в 161 случае обошлось превентивными указаниями.

В воскресенье за два часа было проверено 552 мест торговли и 627 человек. Было констатировано 93 нарушения, заведе­но 26 административных дел. В 67 случаях полицейские высказали превентивные указания.

В понедельник же по всей стране было проведено 463 проверки общественного транспорта, в том числе - в поездах. Всего было проверено 1645 человек. В ходе проверок обнаружено 209 правонарушений и начато 40 административных процессов за отсутствие маски и два процесса за предоставление услуг пассажирских перевозок без сертификата о вакцинации от Covid-19 или отрицательного теста.

Полиция продолжает контролировать и другие ограничения - соблюдение самоизоляции, заполнение электронной анкеты covidpass.lv и других мер безопасности, назначенных для сокращения распространения инфекции.