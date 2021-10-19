Чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью продлили до 10 февраля

Ранее правительство объявило чрезвычайную ситуацию с 11 августа до 10 ноября в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе. Теперь она продлена до 10 февраля 2022 года.

Как сообщает Министерство внутренних дел, по-прежнему на латвийско-белорусской границе ежесуточно предотвращаются попытки нескольких десятков лиц незаконно пересечь границу.

Согласно данным Латвии, Литвы и Польши о ситуации на границе, на прошлой неделе на границах всех трех государств с Белоруссией количество задержанных выросло с 1992 до 2967 человек. Польша уже приняла решение о продлении чрезвычайной ситуации на своей границе еще на 60 дней.

Как сообщила Государственная пограничная охрана, латвийские пограничники в понедельник предотвратили 15 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1785 лицами.