Вт, 19.10.2021
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Янита Вейнберга, представитель больницы им. П. Страдиня

Чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью продлили до 10 февраля

Забор на границе Латвии и Беларуси ФОТО: Jānis Vingris

С учетом продолжающейся нелегальной иммиграции через латвийско-белорусскую границу правительство постановило продлить чрезвычайную ситуацию в четырех приграничных самоуправлениях до 10 февраля следующего года.

Ранее правительство объявило чрезвычайную ситуацию с 11 августа до 10 ноября в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе. Теперь она продлена до 10 февраля 2022 года.

Как сообщает Министерство внутренних дел, по-прежнему на латвийско-белорусской границе ежесуточно предотвращаются попытки нескольких десятков лиц незаконно пересечь границу.

Согласно данным Латвии, Литвы и Польши о ситуации на границе, на прошлой неделе на границах всех трех государств с Белоруссией количество задержанных выросло с 1992 до 2967 человек. Польша уже приняла решение о продлении чрезвычайной ситуации на своей границе еще на 60 дней.

Как сообщила Государственная пограничная охрана, латвийские пограничники в понедельник предотвратили 15 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1785 лицами.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 50 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 402 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.


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