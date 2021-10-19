2000 госпитализированных и международная помощь уже через неделю: печальные прогнозы Минздрава

Она сказала, что из 8810 коек на сегодняшний день 1286 выделены для пациентов с Covid-19. Количество стационарных пациентов удваивается примерно каждые 15 дней, и, по пессимистичным прогнозам, критический порог в 1500 коек для пациентов с Covid-19 будет достигнут уже 23 октября, в лучшем случае - 27 октября.

Минздрав прогнозирует, что

через неделю, 26 октября, будет прекращено оказание плановой стационарной медицинской помощи и в частных медицинских учреждениях, за исключением отдельных услуг.

Со следующего вторника, 26 октября, пациентов с Covid-19 будут лечить учреждения, которые ранее не были задействованы. Дополнительные отделения перепрофилированы в Клинической университетской больнице им. Страдиня и Рижской Восточной клинической университетской больнице.

Также прогнозируется, что со следующего вторника необходимо будет сортировать пациентов на всех уровнях здравоохранения, оказывая только неотложную помощь. Со следующей недели к лечению пациентов с Covid-19 будут привлечены резиденты, а также будет запрашиваться международная помощь, сообщила Дрейка.

Она прогнозирует, что с 1 ноября для лечения пациентов с Covid-19 потребуется 2200 коек, и в первую очередь будет оказываться неотложная медицинская помощь и помощь пациентам с Covid-19. С 1 ноября пациенты с Covid-19 будут лечиться в Детской клинической университетской больнице на улице Юглас, 20, в атриуме больницы Страдиня, будут привлечены частные медицинские учреждения. С 1 ноября будут пересмотрены и определены минимальные требования к оказанию медицинских услуг, будет подготовлен запрос на мобилизацию, а также получено оборудование от международных организаций.

С 10 ноября планируется обеспечивать 3000 коек, что будет возможно за счет размещения у больниц зданий модульного типа, открытых коек в санаториях, неиспользуемых корпусов больниц. Дрейка добавила, что создание госпиталя в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами будет рассматриваться только в качестве крайней меры. От международных организаций можно будет получить человеческие ресурсы и палатки.

Дрейка допускает увеличение смертности как среди пациентов с Covid-19, так и среди пациентов с хроническими заболеваниями.

С целью привлечения человеческих ресурсов лица, включенные в регистр врачей и лиц, оказывающих медицинскую помощь, были опрошены о добровольном участии в лечении пациентов с Covid-19.

Павлютс: с учетом тенденций в начале ноября количество госпитализированных с Covid-19 может достичь 2000-2100 человек

Если текущие тенденции заболеваемости сохранятся, прогнозируется, что число госпитализированных с Covid-19 к 2 ноября достигнет 2000-2100 человек, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Даниэль Павлютс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

По его словам, каждые 16 дней количество стационарных больных увеличивается вдвое. С учетом текущей тенденции к концу месяца ожидается 275 случаев госпитализации больных с Covid-19 в сутки.

Число новых случаев Covid-19 также увеличилось вдвое за 14 дней. По словам Павлютса, если эта тенденция сохранится, к 31 октября ожидается 4000 новых случаев Covid-19 в день.

Говоря о тенденциях заболеваемости, Павлютс сказал, что

"фактически каждый пятый человек, у которого в настоящее время есть симптомы респираторного заболевания, инфицирован".

Как сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за неделю с 11 по 17 октября количество выявленных случаев Covid-19 увеличилось на 48,8% и по темпам распространения инфекции Латвия сейчас занимает первое место в мире.