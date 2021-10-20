"Меня зовут Сергей Савельев, и я передал страшные кадры пыток заключенных". Интервью Би-би-си

Би-би-си: В какой момент ты придумал какой-то план? Ты сразу начал это копировать себе?
С.С.: Нет, не сразу. Какое-то время я просто смотрел, но я не знал, как на это реагировать.
Это трудно сразу осознать. Я, конечно, слышал - мы все об этом слышали, все, кто живет в России, об этом слышали, все об этом знают, никого не удивляет.
В тюрьмах пытают, в тюрьмах бьют, в тюрьмах насилуют, в тюрьмах убивают - этим никого не удивишь. Просто мы раньше никогда этого не видели - ну, как-то не удавалось. А мы ведь такие люди... Говорить можно все, что угодно, но пока не посмотришь... Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, правильно? Или, может, мы просто такие ограниченные, что пока нам прямо не сунешь под нос, мы до конца не осознаем, что это такое.
У меня были такие же представления. Я много раз слышал, даже знал, был уверен. Но раньше-то никогда не видел.
Естественно, понадобилось некоторое время, чтобы как-то это переварить. Естественно, при всем при этом продолжать выполнять свои функции, продолжать работу. Потому, конечно, и после первого, и после второго, и даже третьего, возможно, пятого [видео] - видимо, я не сразу понял, что я хочу делать.
Но уже по прошествии некоторого времени я подумал, что я буду это собирать, еще не зная, для чего. То есть еще четкого плана действий не было. Я еще тогда не думал, что я все это сейчас буду копить, а через три года я возьму и сделаю что-то. Нет. Пока буду складывать.
Потому что оно не должно было храниться - на это были конкретные указания. Раз есть видеозапись, мероприятия проведены - все, удаляй. То есть хранить это не нужно было - за редким исключением, когда [говорили]: скопируй на флешку, и начальник отдела с этой флешкой куда-то потом уходит - к вышестоящему руководству или, может, куда-то в управление.
Би-би-си: То есть бывало такое, что ты эту флешку отдавал кому-то из сотрудников колонии и они ее уносили?
Би-би-си: А тебе было понятно, почему некоторые надо было сразу удалять, а другие куда-то относятся?
С.С.: Потом уже, наверное, понял, что бывали мероприятия, которые были заказаны сверху, и им нужны были подтверждения, что мероприятия действительно проведены. А бывали мероприятия, которые просто должны были быть проведены, и подтверждения либо никто не попросил, либо оно не требуется.
Би-би-си: Чаще всего по какой причине снимались эти видео? То есть зачем это нужно?
С.С.: [Причины] могли быть самые разные. Это могли быть просто какие-то воспитательные мероприятия, скажем, человек плохо себя вел, много жаловался, например, правозащитникам, адвокатам, в прокуратуру или еще куда-то. Ну или действительно отказывался выполнять требования администрации, не хотел соблюдать распорядок дня. Ну и вот проводились такие мероприятия, чтобы привести его в чувство, так сказать.