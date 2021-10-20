"Меня зовут Сергей Савельев, и я передал страшные кадры пыток заключенных". Интервью Би-би-си

Где взял силы? Да не знаю. Я бы не сказал, что мне потребовались какие-то неимоверные усилия, чтобы решиться, чтобы продолжать это делать. Я думаю, что оно как-то просто в моменте приходило само. И главное было иметь какой-то план действий. Скажем, вести себя естественно, не нервничать.

Хотя я человек такой уже был, в последние годы своего срока особенно, очень раздражительный, очень эмоциональный, поэтому никто особо не обращал внимания, если я чуть более раздражительный, чем обычно. У меня работа была нервная (смеется).

Би-би-си: Ты вообще такой человек, который придумал план и дальше можешь ему следовать?

С.С.: Честно говоря, планирование - это то, наверное, что мне удается. Я очень некомфортно себя чувствую, если не знаю, что будет дальше. Поэтому и вот последние недели я чувствовал себя в большом стрессе, когда у меня не было никакого плана и я не знал, что меня ждет. Не то что на следующей неделе, я не знал, что будет завтра.

А имея план, я чувствую себя комфортно. Я знаю, как прийти к следующему пункту, какие для этого нужно выполнить подпункты, и уже следую самостоятельно составленной инструкции. Это моя зона комфорта.

Би-би-си: Когда ты видел эти видео там еще, в колонии, тебе было страшно, что с тобой произойдет то же самое?

С.С.: Нет, были опасения, что со мной может произойти то же самое, если я не буду достаточно осторожен, достаточно предусмотрителен, если я потеряю бдительность. Главное было не нарушать этих правил.

Би-би-си: Ты так полагался на план, но ведь произойти в принципе может все, что угодно. У тебя не было такого страха?

С.С.: Прямо страха нет, потому что когда предусмотрено практически все со всех сторон, когда прекрасно знаешь, как это работает...

Нет, естественно, бывали очень непредвиденные моменты, бывали очень стрессовые ситуации. Как-то раз было, что ночью к нам приехала огромная группа из Следственного комитета, из прокуратуры по надзору и управления ФСИН - не только управления ФСИН по Саратовской области, но и сотрудники из центрального аппарата ФСИН - было больше 15 человек, наверное. Они начали опрашивать осужденных, это тоже было после какой-то из публикаций Владимира.

Би-би-си: Эта публикация не была связана с тобой.