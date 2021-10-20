В канцелярии президента рассказали о самочувствии Левитса, заболевшего Covid-19

"Самочувствие президента улучшается. У него не было тяжелого заболевания, легкий насморк, хриплость и небольшая температура, но сейчас эти симптомы уменьшаются. И он продолжает работать", - сказал Андрис Тейкманис, руководитель Канцелярии президента.

Тейкманис связался с президентом, и они обсудили также предстоящие ограничения или так называемый локдаун.

Президент считает, что это последний момент для введения ограничений.

"Мы наблюдаем довольно резкий рост заболеваемости, и возможности больниц не безграничны. Мы видим, что это прямое следствие того факта, что многие не были вакцинированы. Поэтому следует сосредоточить внимание на особо уязвимых группах, пожилых людях, которые еще не вакцинированы в больших количествах. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы обязать проводить вакцинацию все больше и больше слоев населения.

На данный момент я хочу подчеркнуть, что вакцинация - это долг перед обществом", - сказал Тейкманис.