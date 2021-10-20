Ср, 20.10.2021
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Профессор Данилан: "Если позволят, то пойду и сделаю третью прививку"

Анатолий Данилан ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Скоро пройдет год с того момента, как профессор Анатолий Данилан заразился Covid-19 и некоторое время лечился в больнице. В беседе с порталом Apollo.lv Данилан рассказал, как чувствует себя сейчас. 

Несмотря на выздоровление, Данилан отмечает, что он до сих пор ощущает проблемы с равновесием. "До заболевания ощущения были другие, их разницу можно чувствовать особенно выраженно, но я оптимист и это помогает улучшить выносливость организма", - сказал Анатолий Данилан

Он отметил, что вакцинировался против Covid-19 и готов получить дополнительную дозу. "Я получил две прививки против Covid-19 и если мне позволят, то пойду и сделаю третью дозу прививки! У меня после прививок была чрезвычайно маленькая обратная реакция организма. Вообще нельзя сравнить ощущения, которые были после прививки и после всего, через что я прошел в Страдини, когда лечился... Полный ад!"

Напомним, профессор Данилан попал в больницу спустя пять дней после того, как заразился Covid-19. В больнице он провел 48 дней. Он рассказывал, что был подключен и к аппарату искусственной вентиляции легких. Среди симптомов, с которыми он столкнулся, -  слабость, усталость, кашель и лихорадка. 

Профессор предполагает, что, скорее всего, он заразился вирусом в поликлинике, где принимает своих пациентов.

Гастроэнтеролог Анатолий Данилан известен широкой публике как всегда веселый и полный юмора профессор, завоевавший признание людей разного возраста за то, что простым и легким языком рассказывает как сохранить и улучшить здоровье, дает практические примеры и советы.


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