Профессор Данилан: "Если позволят, то пойду и сделаю третью прививку"

Несмотря на выздоровление, Данилан отмечает, что он до сих пор ощущает проблемы с равновесием. "До заболевания ощущения были другие, их разницу можно чувствовать особенно выраженно, но я оптимист и это помогает улучшить выносливость организма", - сказал Анатолий Данилан.

Он отметил, что вакцинировался против Covid-19 и готов получить дополнительную дозу. "Я получил две прививки против Covid-19 и если мне позволят, то пойду и сделаю третью дозу прививки! У меня после прививок была чрезвычайно маленькая обратная реакция организма. Вообще нельзя сравнить ощущения, которые были после прививки и после всего, через что я прошел в Страдини, когда лечился... Полный ад!"

Напомним, профессор Данилан попал в больницу спустя пять дней после того, как заразился Covid-19. В больнице он провел 48 дней. Он рассказывал, что был подключен и к аппарату искусственной вентиляции легких. Среди симптомов, с которыми он столкнулся, - слабость, усталость, кашель и лихорадка.

Профессор предполагает, что, скорее всего, он заразился вирусом в поликлинике, где принимает своих пациентов.