The Verge: Facebook планирует сменить название
Компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название, сообщает "Медуза" со ссылкой на издание The Verge.
Компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название, сообщает "Медуза" со ссылкой на издание The Verge.
По данным источника, новое название будет отражать стремление к выстраиванию "метавселенной" продуктов компании, которой также принадлежат приложения Instagram, WhatsApp и Oculus.
Ожидается, что глава Facebook Марк Цукерберг подробно расскажет о ребрендинге на ежегодной конференции Connect, которая состоится 28 октября.
Однако новое название может быть объявлено и ранее.
Сейчас оно держится в строгом секрете, оно известно даже не всем членам высшего руководства корпорации.
По данным The Verge, новое название может быть как-то связано с Horizon, новым приложением Facebook для работы в виртуальных офисах.
В компании пока никак не комментировали информацию о возможной смене названия.