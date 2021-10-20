The Verge: Facebook планирует сменить название

По данным источника, новое название будет отражать стремление к выстраиванию "метавселенной" продуктов компании, которой также принадлежат приложения Instagram, WhatsApp и Oculus.

Ожидается, что глава Facebook Марк Цукерберг подробно расскажет о ребрендинге на ежегодной конференции Connect, которая состоится 28 октября.

Однако новое название может быть объявлено и ранее.

Сейчас оно держится в строгом секрете, оно известно даже не всем членам высшего руководства корпорации.

По данным The Verge, новое название может быть как-то связано с Horizon, новым приложением Facebook для работы в виртуальных офисах.