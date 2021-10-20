"Мы не смогли остаться в стороне": ПБК начинает цикл передач о вакцинации

Она пояснила, что таким образом канал реагирует на инициативу правительства в период локдауна обратить особое внимание на информирование русскоязычных жителей Латвии о возможностях вакцинации от Covid-19.

По мнению ПБК, правительство находится в незавидной ситуации, когда действующие правовые нормы не позволяют полностью и всесторонне предоставлять информацию русскоязычной части населения Латвии на родном языке. Цикл передач, подготовленный ПБК, позволит охватить эту целевую аудиторию без нарушения требований закона, так как основные условия лицензии на вещание ПБК предусматривают возможность вещания как на государственном, так и на русском языке одновременно.

Мнения ведущих медиков Латвии, врачей, инфекционистов, должностных лиц Министерства здравоохранения, правительства и представителей отдела проекта вакцинации будут недвусмысленно и напрямую доведены до аудитории ПБК на латышском языке с синхронным переводом на русский язык во втором звуковой дорожке.

"Это будет свободная трибуна государства для информационной кампании по вакцинации от Covid-19", - сказали в ПБК.

Все затраты на создание и трансляцию цикла программ покроет ПБК из собственных средств, без финансирования из государственного бюджета.

"Очередной локдаун, комендантский час, новые антирекорды по заражению и смертности не позволяют нам оставаться в стороне, поэтому мы как электронное СМИ берем на себя наши самые прямые обязанности - своей работой помогать в улучшении ситуации, используя доступные нам ресурсы", - подчеркнула Циновска.