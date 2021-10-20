ReTV: Премьер предлагает непривитым жителям самим покрывать медицинские расходы при заражении Covid-19

"Я буду поддерживать все более строгие ограничения для тех, кто по-прежнему не будет вакцинирован. Я предложил обязательство.
В публичной сфере ведутся дебаты о необходимости нести финансовую ответственность за лечение, если невакцинированные заболеют.
Такое решение пока не принято. Но это обсуждается. И нам нужно спросить общество, как долго мы как большинство можем позволить себе оставаться в плену у меньшинства, и в какой момент нам нужно начать требовать от меньшинства большей ответственности. Думаю, этот момент настал", - отметил глава правительства.
Видео: Комментарий Кариньша на латышском языке
Отвечая на вопрос ReTV Ziņas о статусе этой идеи, Кариньш сказал, что это начало дискуссии, которая может быть продолжена: "Это еще не документ, это все еще дискуссия. Каким образом можно взять на себя такую ответственность. Это одновременно и политический вопрос: нужно ли это? Я думаю, что нужно. Если будет согласие [на разработку законопроекта], это будет вопрос правового характера - как и каким образом это можно сделать".
Видео: Комментарий Кариньша на латышском языке
"Я начинаю дискуссию, потому что эти вопросы надо решать. Это этические вопросы: может ли мне кто-то угрожать? Физически не может. Мы усвоили понятие "моббинг" на работе или в школе, это признается как ментальное или психическое насилие, которое является проблемой. И это еще один способ привлечь к ответственности человека, который во время пандемии не помогает защитить своих собратьев теми действиями, которые он должен предпринять", - отметил Кариньш.