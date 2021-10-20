Койки интенсивной терапии в вестибюле больницы - новая реальность в Страдиня

Всего в "новом" ковидном отделении больницы будет 36 коек. "Вся территория разделена на три части, есть так называемая сортировочная точка, где доставленный пациент будет оценен, чтобы определить его состояние и выбрать наиболее подходящее лечение", - объясняет Янита Вейнберга, руководитель Отдела коммуникаций PSKUS.

Вторая зона предназначена для пациентов с тяжелым заболеванием, которым койки интенсивной терапии все-таки не требуются. Соответственно, третья зона предназначена для коек интенсивной терапии.

"В принципе, мы готовы к ситуации, когда весь корпус A может потребоваться модифицировать специально для лечения пациентов с Covid-19", - говорит Вейнберга. Число пациентов продолжает расти, количество госпитализаций - тоже. PSKUS планирует предоставлять как можно больше других медицинских услуг в других больницах, а в корпусе A, за некоторыми исключениями, работать только с пациентами с Covid-19. "Это современный корпус, и его намного легче адаптировать к особым потребностям", - говорит Вейнберга.

В то же время Вейнберга отмечает, что количество коек - не самая большая проблема. "Благодаря господдержке мы можем предоставить даже больше коек, если возникнет необходимость". Настоящая проблема - нехватка медицинского персонала.

"Есть и место, и оборудование для дополнительных коек, но работать над ними некому", - говорит Вейнберга.

"Пока мы справляемся. За счет сокращения количества запланированных услуг нам удалось перенаправить нескольких врачей на лечение пациентов с Covid-19", - объясняет она. Конечно, такие ресурсы не бесконечны, и критический порог кадровой нехватки почти достигнут. Также могут произойти непредвиденные события, например, когда врач может заболеть или ему придется пойти на самоизоляцию из-за того, что член семьи инфицирован Covid-19. "Каждое утро сотрудники встречаются и обсуждают то, что произошло накануне, затем они обсуждают вопрос сотрудников: достаточно ли тех, кто есть и откуда привлечь, если есть недостаток", - добавляет Вейнберга.

В недавнем интервью Латвийскому телевидению главный врач PSKUS Ева Стрике отметила, что одним из возможных вариантов было бы привлечение волонтеров. Вейнберга говорит, что это возможно, но возможности больницы весьма ограничены. "Эти люди нуждаются в надлежащем обучении, существуют различные правила, которые ограничивают нашу способность привлекать добровольцев", - добавляет она. Вейнберга надеется, что на этот раз, как и во время предыдущей волны пандемии, больнице будут помогать практикующие врачи, которые, к примеру, давно ушли из профессии, но имеют соответствующее образование.