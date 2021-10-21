Сейм отклонил предложение о ковид-сертификате по наличию антител

Поправки предложили члены партии "Республика" Вячеслав Домбровский, Эвия Папуле, Эрик Пуценс и Каспар Гиргенс, а также член партии "За человечную Латвию" Рамона Петравича.

Политики призвали расширить действующее регулирование, включив в него норму о выдаче ковид-сертификатов не только тем, кто вакцинирован или зарегистрировал факт заболевания, сдав тест, но и тем, у кого есть антитела.

Чтобы получить сертификат по наличию антител, нужно провести количественный или полуколичественный серологический иммуноанализ на антитела IgG к Covid-19.Таким людям можно было бы выдавать ковид-сертификат, но только для внутреннего использования, предусматривало предложение депутатов.