Сейм отклонил предложение о ковид-сертификате по наличию антител
Сейм отклонил предложенные оппозиционными депутатами поправки к закону, которые предусматривали выдачу ковид-сертификатов людям также после выявления антител.
Сейм отклонил предложенные оппозиционными депутатами поправки к закону, которые предусматривали выдачу ковид-сертификатов людям также после выявления антител.
Поправки предложили члены партии "Республика" Вячеслав Домбровский, Эвия Папуле, Эрик Пуценс и Каспар Гиргенс, а также член партии "За человечную Латвию" Рамона Петравича.
Политики призвали расширить действующее регулирование, включив в него норму о выдаче ковид-сертификатов не только тем, кто вакцинирован или зарегистрировал факт заболевания, сдав тест, но и тем, у кого есть антитела.
Чтобы получить сертификат по наличию антител, нужно провести количественный или полуколичественный серологический иммуноанализ на антитела IgG к Covid-19.Таким людям можно было бы выдавать ковид-сертификат, но только для внутреннего использования, предусматривало предложение депутатов.
Ранее аналогичные поправки уже были отклонены Сеймом 16 сентября. Тогда парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмар Дуритис пояснил, что по наличию антител невозможно определить, когда человек болел и какова его защита от Covid-19.