TVNET GRUPA присоединилась к проекту "Зеленая зона"

Участники инициативы призывают присоединиться к "Зеленой зоне" и других коммерсантов - позаботимся о здоровье общества, поддержим медиков в их самоотверженной работе и внесем свой вклад в снижение рисков заболевания в целом!

Везде, где видишь знак "Зеленой зоны", можешь быть уверен, что у всего персонала и посетителей есть ковид-сертификаты. В этих местах заботятся и о тщательном проветривании, гигиенически чистых поверхностях, а в рамках возможного - и об измерениях качества воздуха.