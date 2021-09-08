TVNET GRUPA достигла 99-процентного охвата вакцинацией среди сотрудников и возобновляет работу очно

TVNET GRUPA перебралась в новый дом, бизнес-центр Origo One, в октябре прошлого года, однако во время режима чрезвычайной ситуации работа была организована из дома, чтобы позаботиться о безопасности и здоровье сотрудников.

Сотрудники TVNET GRUPA активно использовали возможность вакцинироваться и достигли охвата вакцинацией в размере 99% от общего числа работников. С момента, когда работа снова организуется очно, в помещениях офиса разрешено находиться только вакцинированным сотрудникам и посетителям без симптомов заболевания, чтобы максимально снизить риск заражения.

Комментарий члена правления TVNET GRUPA Зане Бартниеце: "Сегодня для нас всех праздничный день, так как мы отмечаем общий сбор. Ощущения довольно сюрреалистические, так как в таком составе мы не виделись более года, а работа из дома по-прежнему кажется нормой.

Я благодарна и горжусь, что представляю такое место работы и команду,

в которой столь высок удельный вес вакцинированных, и не могу представить себе иначе, принимая во внимание нашу миссию в обществе. Спасибо коллегам за работу и выдержку в это время!".