Pfizer - для молодежи. Лицам старше 25 лет приоритетно рекомендуют вакцину Moderna

Как указали в отделе, именно Moderna в настоящее время обеспечивает наилучшую и устойчивую защиту от коронавируса. Об этом свидетельствуют и научные исследования, и показатели эффективности этой вакцины по всему миру, согласно которым данная вакцина создает самый высокий и стойкий иммунный ответ после полного курса вакцинации. Особенно важно обеспечивать такую защиту пожилым людям и другим группам риска.

Рабочая группа рекомендует всем медицинским учреждениям, которые проводят вакцинацию, с пятницы использовать в качестве первой вакцины Moderna, а также Johnson & Johnson (с рекомендацией в течение восьми недель после первой дозы провести дополнительную вакцинацию вакцинами на основе мРНк), а вакцину Pfizer/BioNTech использовать для вакцинации молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет.

Для дополнительной вакцинации людей старше 65 лет и работников системы здравоохранения, у которых после вакцинации второй дозой AstraZeneca и Pfizer/BioNTech прошло больше шести месяцев, а также людей, у которых прошло не менее восьми недель после вакцинации Johnson & Johnson, в ближайшее время в приоритетном порядке рекомендуется использовать вакцину Moderna.

Начиная с этой недели на выездной вакцинации также будут использоваться вакцины Moderna и Johnson & Johnson, а молодежи до 25 лет будет предлагаться вакцина Pfizer/BioNTech.