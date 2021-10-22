Лаборатории получают все больше подозрительных анализов, которые указывают на поддельные сертификаты

В настоящее время Национальная справочная лаборатория микробиологии получает около 10 подозрительных образцов крови в неделю. Подозрительные образцы крови - это те образцы, которые заставляют подозревать, что человек с сертификатом о вакцинации против Covid-19, попавший в больницу, на самом деле мог получить сертификат обманным путем.

Заведующий справочной лабораторией врач Сергей Никишин пояснил, что такие случаи становятся все более частыми, но это тоже понятно, так как количество госпитализированных пациентов также увеличивается.

Подозрительными эти случаи можно считать по ряду признаков - как по отсутствию антител в крови, так и по тому факту, что якобы вакцинированный человек вообще попал в больницу со среднетяжелым или тяжелым течением Covid-19.

Однако Никишин подчеркнул, что ни в том, ни в другом случае недостаточно утверждать, что сертификат был куплен.

В редких случаях у человека, получившего вакцину, также могут не вырабатываться антитела.

"Надо смотреть, в чем причина отсутствия антител. Существуют ли какие-либо сопутствующие заболевания, такие как иммуносупрессия, тяжелый диабет или избыточный вес. Это может помешать выработке антител, однако наибольший процент людей будут иметь эти антитела", - сказал Никишин.

Самое главное - если человек с фальшивым сертификатом попадет в больницу, его будут лечить так, как если бы он получил вакцину от Covid-19.

Таким образом, стратегии лечения могут быть разными, и лечение невакцинированного человека с использованием того же подхода, что и при лечении вакцинированного, может быть менее эффективным, сказал Никишин.

Следует также отметить, что даже если после вакцинации не вырабатываются антитела, активируется защита клеток.

В свою очередь, невакцинированный человек не имеет антител или защиты клеток.

"Так что на самом деле существует двойная проблема: у человека нет защиты, и медперсонал не понимает, почему нет таких антител", - сказал Никишин.

Он также объяснил, что антитела, вырабатываемые после получения вакцины, легко отличить в лаборатории от антител, которые выработались после болезни.

Между тем невозможно однозначно ответить на вопрос, считается ли доля ежедневно заболевших вакцинированных людей большой или небольшой. Илзе Арая, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний, пояснила, что это зависит от общей заболеваемости и охвата вакцинацией.

"По мере увеличения числа вакцинированных, а также распространения инфекции в обществе, в основном среди непривитых людей, общая заболеваемость будет расти и среди вакцинированных людей. Этот фактор необходимо учитывать при анализе данных. Однако из данных о заболеваемости и данных стационаров мы видим, что

среди вакцинированных людей заболевание чаще всего протекает в легкой форме, поэтому лечение проводится в домашних условиях амбулаторно", - сказал Арая.

С другой стороны, невозможно точно определить, сколько из привитых - люди с фальшивыми справками.

Между тем представитель Государственной полиции Симона Гравите сообщила Latvijas Radio, что в настоящее время ведется 20 уголовных производств и несколько ведомственных проверок, связанных с подозрением в получении фальшивых сертификатов вакцинации от Covid-19.

Однако в каждом уголовном процессе может участвовать несколько человек, поэтому количество дел не отражает количество возможных правонарушителей. Гравите напомнила, что если человек купил поддельный сертификат - его призывают признаться в этом полиции.