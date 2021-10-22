Омбудсмен поддерживает обоснованные ограничения, но признает риск судебных дел

Он заявил, что Бюро госуполномоченного по правам человека поддерживает решения правительства и парламента по различным ограничениям, но при условии, что они обоснованы и рационально объяснены общественности, чтобы общественность могла понять, почему они были приняты.

По словам омбудсмена, с юридической точки зрения остается еще немало "копий, которые нужно сломать", потому что есть возможные риски конституционного или других судебных разбирательств.

Однако теперь правительство и парламент должны принять решения по ограничению распространения Covid-19, и это политическое решение относительно того, насколько серьезны ограничения и как их реализовать, сказал Янсонс.