Спикер Сейма: "Россия пытается подорвать Европу изнутри"

Она подчеркнула, что свой вклад в укрепление безопасности должен вносить каждый - лично, на уровне самоуправлений и всего государства.

"Россия понимает, что Европу нельзя завоевать военным путем, поэтому пытается подорвать нас изнутри", - сказала Миериня

Она отметила, что в настоящее время Латвия сталкивается с гибридной войной со стороны России, включая риски на восточной границе, акты саботажа и вмешательство в избирательные процессы.

Миериня отметила, что в прошлом году СЗК вернулся в коалицию. За год было достаточно сложных моментов, однако партия "остается верной своим ценностям - семье, труду, любви к своей земле и убежденности в величии своего народа и страны".

По словам спикера, за год была проделана большая законодательная работа, и партия старается вносить предложения, которые снижают административное бремя.

LZS является одной из старейших политических партий Латвии и насчитывает более 1300 членов. В настоящее время LZS и Латвийская социал-демократическая рабочая партия входят в политическое объединение СЗК, у которого заключены соглашения о сотрудничестве с партией "Латвии и Вентспилсу" и Даугавпилсской краевой партией.

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