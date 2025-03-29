USAID заменит Россия? Что не так с системой международной помощи

Решение президента США Дональда Трампа разрушить агентство USAID, фактически демонтировав 42% мировой системы гуманитарной помощи и поставив под угрозу жизнь миллионов людей, возродило дискуссии об эффективности помощи зарубежным странам. Многие развивающиеся страны попали в ловушку зависимости от иностранной помощи, из которой, кажется, нет выхода, поэтому очевидно, что господствующая модель плохо подходит к современным экономическим и геополитическим реалиям. Но многие альтернативы, которые обсуждаются в нынешнюю Эпоху Трампа, тоже нельзя назвать реальным решением проблемы.