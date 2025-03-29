Решение президента США Дональда Трампа разрушить агентство USAID, фактически демонтировав 42% мировой системы гуманитарной помощи и поставив под угрозу жизнь миллионов людей, возродило дискуссии об эффективности помощи зарубежным странам. Многие развивающиеся страны попали в ловушку зависимости от иностранной помощи, из которой, кажется, нет выхода, поэтому очевидно, что господствующая модель плохо подходит к современным экономическим и геополитическим реалиям. Но многие альтернативы, которые обсуждаются в нынешнюю Эпоху Трампа, тоже нельзя назвать реальным решением проблемы.
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USAID заменит Россия? Что не так с системой международной помощи
На мероприятиях, подобных Петербургскому международному экономическому форуму, политики призывают к новой многополярной эпохе, позволяющей развивающимся странам в Африке и других регионах утвердить свой суверенитет; взаимодействовать с "партнерами по развитию" на своих собственных, антиколониальных условиях; перестать быть "кладбищем" западных проектов помощи.
Западные политики, похоже, не обращают внимания на эти события. Пока они оплакивают гуманитарные последствия закрытия USAID (в том числе усиление голода в Судане), Россия и другие державы активно заключают стратегические сделки.