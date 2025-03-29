Видео В Литве продолжается подъем затонувшей бронемашины. Прибыли водолазы из Испании

Министр пояснила, что слой ила достигает до пяти метров. Несмотря на то, что ночью удалось частично откачать ил, мутная вода не позволила визуально обнаружить бронемашину.

В пятницу, по словам Шакалене, Дирекция внутренних водных путей подключит 300-метровую трубу, чтобы начать откачку мутной воды с большей площади. Если не возникнет дополнительных трудностей, к вечеру техника может достигнуть места, где находится затонувшая ремонтно-эвакуационная бронемашина M88.

На утро субботы запланирована работа команды водолазов и гидрографов, чтобы точно установить местонахождение машины и подготовить ее к подъему с помощью тросов.

Министр подчеркнула, что из-за нестабильного грунта и повышения уровня воды бронемашину сначала необходимо извлечь и только после этого можно будет безопасно проводить ее осмотр.

В пятницу место происшествия посетит президент Литвы Гитанас Науседа.

Как уже сообщалось, на полигоне Пабраде поиски продолжаются четвертый день - разыскиваются четверо американских военнослужащих, находившихся в машине M88, затонувшей во время учений во вторник. Ранее Шакалене заявила, что многотонная бронемашина ушла под воду на глубину примерно пяти метров. Судьба находившихся в ней солдат пока остается неизвестной.

Литовские власти подчеркивают, что поисково-спасательная операция отличается высокой технической сложностью.

Бронемашина M88 Hercules весом более 60 тонн используется для эвакуации поврежденной бронетехники с поля боя.

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