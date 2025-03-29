На востоке Литвы всю ночь продолжались работы по извлечению затонувшего в болоте бронеавтомобиля, в котором находились четверо военнослужащих США, сообщает 15min.lt.
Видео ⟩ В Литве продолжается подъем затонувшей бронемашины. Прибыли водолазы из Испании
Одна из важнейших ролей в поисковых работах возложена на отряд испанских водолазов, которые в сотрудничестве с силами США и Литвы проводят сложные подводные работы по поиску пропавших солдат.
Согласно докладу ВМС США, на месте уже работают литовские водолазы, и ситуация тщательно оценивается совместно со специалистами других стран.
Будут задействованы два специализированных устройства - дистанционно управляемая подводная установка Defende un Artemis.
В операции также участвуют инженеры из инженерного корпуса армии США (USACE), которые с 28 марта помогают планировать и руководить поисковыми работами.
Как уже сообщалось, министр обороны Литвы Довиле Шакалене рассказывала, что в течение ночи велась частичная откачка ила, однако вода продолжает заполнять место происшествия. В связи с этим будет задействован крупный земснаряд из Дирекции внутренних водных путей.
"Минувшей ночью использовалось другое оборудование для откачки ила. Сегодня мы ожидаем прибытия большого земснаряда. Ила удалось частично откачать на глубину двух-трех метров, но этого недостаточно, и вода из ближайшего озера продолжает затапливать зону", - рассказала Шакалене в эфире Литовского общественного радио.
Министр пояснила, что слой ила достигает до пяти метров. Несмотря на то, что ночью удалось частично откачать ил, мутная вода не позволила визуально обнаружить бронемашину.
В пятницу, по словам Шакалене, Дирекция внутренних водных путей подключит 300-метровую трубу, чтобы начать откачку мутной воды с большей площади. Если не возникнет дополнительных трудностей, к вечеру техника может достигнуть места, где находится затонувшая ремонтно-эвакуационная бронемашина M88.
На утро субботы запланирована работа команды водолазов и гидрографов, чтобы точно установить местонахождение машины и подготовить ее к подъему с помощью тросов.
Министр подчеркнула, что из-за нестабильного грунта и повышения уровня воды бронемашину сначала необходимо извлечь и только после этого можно будет безопасно проводить ее осмотр.
В пятницу место происшествия посетит президент Литвы Гитанас Науседа.
Как уже сообщалось, на полигоне Пабраде поиски продолжаются четвертый день - разыскиваются четверо американских военнослужащих, находившихся в машине M88, затонувшей во время учений во вторник. Ранее Шакалене заявила, что многотонная бронемашина ушла под воду на глубину примерно пяти метров. Судьба находившихся в ней солдат пока остается неизвестной.
Литовские власти подчеркивают, что поисково-спасательная операция отличается высокой технической сложностью.
Бронемашина M88 Hercules весом более 60 тонн используется для эвакуации поврежденной бронетехники с поля боя.
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