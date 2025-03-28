США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности

Проект соглашения также предполагает, что Вашингтон получит право закупать украинские металлы и другие полезные ископаемые, в том числе нефть и газ, раньше других потенциальных покупателей. Также США получат приоритетные права на инфраструктурные проекты Украины.

Кроме того, в новом варианте соглашения Украине запрещается продавать полезные ископаемые «стратегическим конкурентам» США.

Как отмечает Reuters, в проекте соглашения ничего не говорится о передаче США атомных электростанций в Украине, о чем в начале этой недели говорил Трамп. Однако, как отмечает издание, в Киеве опасаются, что вопрос о передаче АЭС будет поднят позже в ходе переговоров.

Представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт ранее заявил, что эта сделка укрепит отношения между США и Украиной.

«Сделка по полезным ископаемым дает возможность Украине сформировать прочные экономические отношения с Соединенными Штатами, которые станут основой долгосрочного мира и безопасности», — сказал Хьюитт.

Госдепартамент США, как пишет FT, не ответил на запрос издания о новом проекте соглашения. В министерстве финансов США изданию сказали, что США по-прежнему «привержены скорейшему заключению этого жизненно важного соглашения и обеспечению прочного мира».

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Париже 27 марта отметил, что «пока очень рано говорить о соглашении, вариант которого неоднократно менялся».