Больница Страдиня прерывает поток посетителей, за некоторыми исключениями

Исключения делаются в случае, если пациенты собираются на амбулаторные манипуляции или консультации по предварительной записи, или пациенты, которые пришли получить услуги в дневном стационаре по предварительной записи.

По данным больницы, посещения близких в больнице не разрешены, но в некоторых случаях присутствие родственников пациента может быть разрешено с разрешения лечащего врача, например, если пациент находится в тяжелом состоянии, а родственники хотят попрощаться.

Близкие пациентов также могут передать предметы первой необходимости для пациента в закрытой упаковке.

В 15 корпусе больницы это возможно ежедневно с 8 до 19 часов, в 32 корпусе - в рабочие дни с 8 до 19 часов, а в 25 корпусе - в рабочие дни с 7 до 16 часов.

Уже сообщалось, что оказание плановых медицинских услуг в большинстве больниц приостановлено с 18 октября, пояснили в Минздраве.