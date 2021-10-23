Рекордное количество пациентов с Covid-19: больницы будут просить международную помощь

В настоящее время в больницах одновременно проходят лечение 1257 пациентов с Covid-19, что является самым высоким показателем количества госпитализированных пациентов с 13 января этого года, когда в то время в больницах находилось 1224 пациента.

Несмотря на то, что пациентов много, неотложная помощь оказывается всем, кто в ней нуждается. Как пациентам с Covid-19, так другим.

Алексей Вишняков, руководитель клиники неотложной помощи Восточной больницы, отмечает, что четверть клиники переделана для лечения пациентов с Covid-19, которых много и они тяжело больны.

"Но действительно все, кто приезжают с другими болезнями и обращаются за помощью, их тоже лечат. Здесь пациенты лечатся - там с инфарктом, там есть лежит один с инсультом. У нас есть свободные места и запасные койки. Конечно, медперсонал работает с очень большой нагрузкой. Надо сказать, что сверхурочных часов очень много", - сказал он.

Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), говорит, что больницы считаются с тем, количество пациентов увеличится и им понадобится помощь, поэтому уже принято решение обратиться за международной помощью. Однако вопрос о том, о чем именно просить коллег из других стран, все еще рассматривается.

Восточная больница подчеркнула, что больше всего нуждаются в обслуживающем персонале.