Сб, 23.10.2021
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Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского союза (ЕС)

Рекордное количество пациентов с Covid-19: больницы будут просить международную помощь

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В настоящее время в больницах находится рекордное количество пациентов с Covid-19, а врачи работают сверхурочно. Однако в больницах до сих пор происходит ряд манипуляций, которые нельзя откладывать, а также нужна помощь людям с другими заболеваниями. В то же время уже планируется запрос на международную помощь, сообщает передача Panorāma на LTV.

В настоящее время в больницах одновременно проходят лечение 1257 пациентов с Covid-19, что является самым высоким показателем количества госпитализированных пациентов с 13 января этого года, когда в то время в больницах находилось 1224 пациента.

Несмотря на то, что пациентов много, неотложная помощь оказывается всем, кто в ней нуждается. Как пациентам с Covid-19, так другим.

Алексей Вишняков, руководитель клиники неотложной помощи Восточной больницы, отмечает, что четверть клиники переделана для лечения пациентов с Covid-19, которых много и они тяжело больны.

"Но действительно все, кто приезжают с другими болезнями и обращаются за помощью, их тоже лечат. Здесь пациенты лечатся - там с инфарктом, там есть лежит один с инсультом. У нас есть свободные места и запасные койки. Конечно, медперсонал работает с очень большой нагрузкой. Надо сказать, что сверхурочных часов очень много", - сказал он. 

Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), говорит, что больницы считаются с тем, количество пациентов увеличится и им понадобится помощь, поэтому уже принято решение обратиться за международной помощью. Однако вопрос о том, о чем  именно просить коллег из других стран, все еще рассматривается.

Восточная больница подчеркнула, что больше всего нуждаются в обслуживающем персонале.

Видео: Сюжет передачи Panorāma на латышском языке


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