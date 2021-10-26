13 октября. За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 2236 новых случаев Covid-19. На тот день это еще рекорд. Коридор в отделении инфекционных болезней Детской клинической университетской больницы (BKUS) пуст. Не потому, что здесь нет больных детей, а потому, что они лечатся за закрытыми дверьми, в случае маленьких пациентов с Covid-19 - двери заклеиваются клейкой лентой. До сих пор ни один ребенок в Латвии, инфицированный коронавирусом, не попадал в интенсивную терапию и не был подключен к искусственной вентиляции легких. До сих пор.

Иева Роге, врач-стажер педиатрической инфектологии BKUS ФОТО: кадр из видеo

"Чувства весьма тревожные, как по поводу ситуации в стране в целом, так и по поводу ситуации с детьми. На данный момент мы видим, что распространенность Covid-19 стремительно растет не только среди взрослых, но и среди детей. На данный момент у нас девять пациентов с Covid-19, что в данной ситуации немало, потому что до сих пор в отделении не было так много коронапациентов одновременно", - говорит Иева Роге, врач-стажер педиатрической инфектологии BKUS.

В настоящее время, помимо Covid-19, увеличилось количество других инфекционных заболеваний - в приемном отделении BKUS заметно вырос поток пациентов. Весной из-за карантина и ограничений было очень мало пациентов с инфекциями, не связанными с Covid-19. Теперь же ситуация кардинально изменилась - дети снова встречаются в школах и детских садах, вместе с этим выросла и циркуляция других инфекций, признает врач.

Пока справлялись без искусственной вентиляции легких

По состоянию на 13 октября с начала пандемии в BKUS были госпитализированы 250 детей с Covid-19, но ни один из них не нуждался в интенсивной терапии. Одним из наиболее серьезных случаев, о котором также сообщалось в СМИ, стал десятилетний ребенок, которого перевезли в BKUS из Лиепаи с подтвержденной инфекцией SARS CoV-2. В Лиепайской региональной больнице установили, что у ребенка двусторонняя пневмония, вызванная этим вирусом. Ребенка перевезли, потому что требовалось дополнительное количество кислорода - самостоятельной адекватной циркуляции кислорода в организме было недостаточно. Перевод был превентивным - кислородное обеспечение есть и в регионах, но только в Риге есть многопрофильная бригада врачей и необходимое оборудование для искусственной вентиляции легких.

К счастью, в этот раз обошлось без нее. Уже на восьмой день маленького пациента без осложнений выписали домой с улучшением общего состояния.

Ждут, когда кто-то придет постоять за окном

Как правило, дети c момента появления симптомов до полного выздоровления болеют Covid-19 от одной до двух недель. В больнице дети задерживаются ненадолго - от двух до четырех дней. "Родители обращаются в больницу, потому что у детей в первые дни очень высокая температура, с которой они не могут справиться. Часто она не падает после жаропонижающего, родители пугаются и приезжают, - говорит Роге.

При госпитализации высокая температура сохраняется от двух до четырех дней, затем ребенка выписывают. Детей не держат в больницах до полного выздоровления. Видя, что родители смогут справиться самостоятельно, ребенка выписывают.

ФОТО: кадр из видео

Попадая в палату, ребенок не покидает ее до самой выписки. За исключением случаев, когда требуется обследование. Выходить в коридор запрещено. С ребенком может остаться только один родитель. Подросткам также разрешено оставаться с родителями. "Если 17-летний подросток хочет остаться с мамой, мы ему позволяем", - говорит врач. Она не скрывает - бывает и такое, что никто не может остаться с ребенком. Часто бывает, что кто-то из родни приходит постоять за окном - поговорить по телефону, привезти вещи. Это часто случается каждый день, и ребенок ждет момента, когда к нему кто-то придет. Бывают ситуации, когда не приходит никто. Это сложные ситуации. Персонал больницы о таких детях заботится особенно, признает педиатр.

Вакцинировать необходимо и детей

Лиене Чупане, детский инфектолог BKUS ФОТО: кадр из видео

Детский инфектолог BKUS Лиене Чупане призывает родителей вакцинировать всех детей, достигших 12-летнего возраста, но особо выделяет детей с хроническими заболеваниями, поскольку это группа риска. Именно они могут тяжело переносить Covid-19.