Вс, 24.10.2021
Я лично с кем-нибудь разговариваю каждый день, и мне действительно удается убедить людей сделать прививку, но должна ли это делать я или люди, которые получают за это зарплату? Регина Лочмеле, депутат Сейма от партии "Согласие"
Регина Лочмеле, депутат Сейма от партии "Согласие"
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"Ледниковый период": Даня Милохин в образе советского школьника и рок-хиты на льду в исполнении других звезд

ФОТО: Кадр из видео

23 октября прошел четвертый выпуск шоу "Ледниковый период". На этот раз участники катались под русские хиты 20-го столетия. Рассказываем, кто выбыл из проекта и кто теперь номинирован на вылет.

Страстный номер под песню Александра Серова "Я люблю тебя до слез" показали актриса Янина Студилина и Виталий Новиков. 

"Музыка взяла на себя всю силу и мощь, подстегнула ребят. Янина еще слабенько стоит на ногах, но эмоциональность происходящего залу очень понравилась", - сказала Татьяна Навка.

Видео: Янина Студилина и Виталий Новиков

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев выбрали композицию Тамары Гвердцители "Посвящение женщине". К сожалению, большая часть судей не одобрила выбор музыки. Им не понравилось исполнение пары. Навка похвалила телеведущую за платье и образ, но отметила, что ей не хватает техники. 

Видео: Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев

Дуэт Натальи Забияко и Никиты Преснякова на этот раз вышел на лед под песню "Невеста" группы "Мумий Тролль". К сожалению, они допустили ряд ошибок, которые были замечены судьями. Татьяна Тарасова отметила, что Пресняков очень артистичен, но ему не хватает уверенности. 

Видео: Наталья Забияко и Никита Пресняков

Дарья Мельникова и Максим Маринин представили судьям прокат под "Скованные одной цепью" группы Nautilus Pompilius. Номер был сложный технически. К сожалению, и они допустили ошибки.  

Видео: Дарья Мельникова и Максим Маринин

Яна Хохлова и Гела Месхи в очередной раз порадовали жюри, а в финале актер подарил партнерше букет из рыбы, который после выступления вручили жюри.

Видео: Яна Хохлова и Гела Месхи

Агата Муцениеце и Александр Энберт показали лирический номер под песню Елены Камбуровой "Дождик осенний". Алексей Ягудин отметил, что актриса улучшила свои навыки катания. С ним согласилась и Татьяна Тарасова, правда, она указала, что Агата пока еще катается "не так, как хотелось бы". Она поблагодарила пару за исполнение. 

Муцениеце сказала, что она тренируется каждый день и, видимо, наконец-то пришел результат. 

Видео: Агата Муцениеце и Александр Энберт

Звезды прошлого выпуска Евгения Медведева и Даня Милохин катались под "Зурбаган" в образах школьников из 80-х. Номер вышел очень трогательный. Судьи поставили паре хорошие оценки, хотя Даня во время исполнения упал. 

Певица Пелагея, которая была в жюри, отметила, что тиктокер и фигуристка отлично смотрятся вместе и чувствуют друг друга. 

"Кроме трех слов "Я вас люблю" сказать нечего, потому что на вас смотреть одно наслаждение. Когда вы выходите, настроение делается совсем другое", - заметила Тарасова. 

В итоге в конце турнирной таблицы оказались пары Анна Старшенбаум и Роман Костомаров и Ксения Бородина с Дмитрием Соловьевым. Анна из-за состояния здоровья не смогла подготовить номер, а потому их пара получила 0 баллов. Актриса получила несколько ушибов и повреждений грудной клетки, а потому  отказалась от катания.

Видео: Даня Милохин и Евгения Медведева


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