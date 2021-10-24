"Ледниковый период": Даня Милохин в образе советского школьника и рок-хиты на льду в исполнении других звезд

Страстный номер под песню Александра Серова "Я люблю тебя до слез" показали актриса Янина Студилина и Виталий Новиков.

"Музыка взяла на себя всю силу и мощь, подстегнула ребят. Янина еще слабенько стоит на ногах, но эмоциональность происходящего залу очень понравилась", - сказала Татьяна Навка.

Видео: Янина Студилина и Виталий Новиков

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев выбрали композицию Тамары Гвердцители "Посвящение женщине". К сожалению, большая часть судей не одобрила выбор музыки. Им не понравилось исполнение пары. Навка похвалила телеведущую за платье и образ, но отметила, что ей не хватает техники.

Видео: Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев

Дуэт Натальи Забияко и Никиты Преснякова на этот раз вышел на лед под песню "Невеста" группы "Мумий Тролль". К сожалению, они допустили ряд ошибок, которые были замечены судьями. Татьяна Тарасова отметила, что Пресняков очень артистичен, но ему не хватает уверенности.

Видео: Наталья Забияко и Никита Пресняков

Дарья Мельникова и Максим Маринин представили судьям прокат под "Скованные одной цепью" группы Nautilus Pompilius. Номер был сложный технически. К сожалению, и они допустили ошибки.

Видео: Дарья Мельникова и Максим Маринин

Яна Хохлова и Гела Месхи в очередной раз порадовали жюри, а в финале актер подарил партнерше букет из рыбы, который после выступления вручили жюри.

Видео: Яна Хохлова и Гела Месхи

Агата Муцениеце и Александр Энберт показали лирический номер под песню Елены Камбуровой "Дождик осенний". Алексей Ягудин отметил, что актриса улучшила свои навыки катания. С ним согласилась и Татьяна Тарасова, правда, она указала, что Агата пока еще катается "не так, как хотелось бы". Она поблагодарила пару за исполнение.

Муцениеце сказала, что она тренируется каждый день и, видимо, наконец-то пришел результат.

Видео: Агата Муцениеце и Александр Энберт

Звезды прошлого выпуска Евгения Медведева и Даня Милохин катались под "Зурбаган" в образах школьников из 80-х. Номер вышел очень трогательный. Судьи поставили паре хорошие оценки, хотя Даня во время исполнения упал.

Певица Пелагея, которая была в жюри, отметила, что тиктокер и фигуристка отлично смотрятся вместе и чувствуют друг друга.

"Кроме трех слов "Я вас люблю" сказать нечего, потому что на вас смотреть одно наслаждение. Когда вы выходите, настроение делается совсем другое", - заметила Тарасова.

В итоге в конце турнирной таблицы оказались пары Анна Старшенбаум и Роман Костомаров и Ксения Бородина с Дмитрием Соловьевым. Анна из-за состояния здоровья не смогла подготовить номер, а потому их пара получила 0 баллов. Актриса получила несколько ушибов и повреждений грудной клетки, а потому отказалась от катания.