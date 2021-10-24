Ночью в Латвии прошел первый снег

Небольшой снег и белизна на траве, крышах и машинах рано утром в воскресенье были обнаружены в Алуксне.

Первые снежинки утром были замечены в Малпилсе.

Согласно данным метеорологического радара, облака, шедшие из Рижского залива в воскресенье утром, все еще вызывают осадки в некоторых местах центральной части страны, в основном возле Риги. Из этих облаков также возможен снег.

Первая информация о возможном мокром снеге поступила от жителей вечером в понедельник, 18 октября, в окрестностях Риги.

Как сообщалось, в последние годы первый снег в Латвии регистрировался в основном в октябре, иногда в конце сентября, а в 2011 году он выпал только 12 ноября. В прошлом году первые снежинки были замечены 18 октября в Латгале, а утром 19 октября земля во многих местах Видземе была покрыта снегом.

Более солнечным воскресенье будет на востоке страны

В воскресенье над Латвией соберется больше облаков, наименьшее их количество будет на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, в основном с запада.

Максимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов, на западном побережье Курземе воздух прогреется до +9...+10 градусов.