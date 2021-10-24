Ночью в Латвии прошел первый снег
Ночью и утром в воскресенье, 24 октября, местами в Латвии выпал небольшой снег, следует из метеорологической информации и публикациям в соцсетях.
Ночью и утром в воскресенье, 24 октября, местами в Латвии выпал небольшой снег, следует из метеорологической информации и публикациям в соцсетях.
Небольшой снег и белизна на траве, крышах и машинах рано утром в воскресенье были обнаружены в Алуксне.
Первые снежинки утром были замечены в Малпилсе.
Согласно данным метеорологического радара, облака, шедшие из Рижского залива в воскресенье утром, все еще вызывают осадки в некоторых местах центральной части страны, в основном возле Риги. Из этих облаков также возможен снег.
Первая информация о возможном мокром снеге поступила от жителей вечером в понедельник, 18 октября, в окрестностях Риги.
Как сообщалось, в последние годы первый снег в Латвии регистрировался в основном в октябре, иногда в конце сентября, а в 2011 году он выпал только 12 ноября. В прошлом году первые снежинки были замечены 18 октября в Латгале, а утром 19 октября земля во многих местах Видземе была покрыта снегом.
Более солнечным воскресенье будет на востоке страны
В воскресенье над Латвией соберется больше облаков, наименьшее их количество будет на востоке страны, прогнозируют синоптики.
Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, в основном с запада.
Максимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов, на западном побережье Курземе воздух прогреется до +9...+10 градусов.
В столице ожидается пасмурный день, возможен небольшой дождь, будет дуть слабый западный ветер, который затем перейдет в южный, а температура воздуха повысится до +7...+8 градусов.