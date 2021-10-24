"На краю пропасти говорите хоть на пяти языках!" Семейный врач о вакцинации в Латвии

Семейный врач Ингар Бурлак, который принимает в Иманте, одним из первых начал вакцинировать своих пациентов. Он вспоминает, что, когда началась вакцинация, люди приходили с цветами и пирожными. Если во флаконе оставалась доза вакцины, он просил не отдавать ее другим, но теперь ситуация кардинально изменилась. Многие не скрывают, что вакцинируются только ради работы.

"Теперь нужно говорить с каждым индивидуально, приходится тратить много времени на опровержение фейковых новостей в соцсетях.

Мне говорят: подруга моего соседа привита, ей было плохо. Спрашиваем: вы сами знаете кого-нибудь, кому было плохо после вакцинации? Обычно оказывается, что нет.

И когда нам говорят, что знают 30-40 привитых, мы говорим, что знаем из практики 1500, которых сами привили, и только у одного была аллергическая реакция, и все равно обошлись без госпитализации. Ни с кем ничего не случилось, рога не выросли, чип не активировался, даже ноги не оплавились", - пояснил Бурлак.

Это надо делать, давайте бороться за всех, говорит врач, отвечая на вопрос, получится ли убедить подозрительных пациентов сделать прививку.

По его словам, большое количество привитых в Скандинавии свидетельствует о доверии населения к государству.

Врач сказал: "Это напрямую связано как с доверием к правительству, так и с уровнем жизни. Но это даже не вина конкретного министра или правительства. Это ответ и реакция большой части общества на то, что правительство сделало со страной за последние 30 лет. Подавляющее большинство людей здесь не чувствуют себя в безопасности".

По наблюдениям врача, большинство скептиков русскоязычные, из которых многие уже в больницах, поэтому, по его мнению, призыв к вакцинации должен быть сделан и на иностранных языках.

"Когда мы находимся на краю пропасти, призывайте хоть на пяти языках, мы должны сделать все, чтобы привить людей. Если политики перед своим электоратом хотят быть белыми и пушистыми, сейчас для этого не время, на весах находятся человеческие жизни", - говорит семейный врач.

"Будем бороться за каждого, потому что ставки высоки", - подчеркнул он.