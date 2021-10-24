Выявлено 2252 новых случая коронавируса. Каждый пятый тест - положительный

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:

один человек в возрасте от 30 до 39 лет;

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

три человека в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

На сегодняшний день скончались 3028 человек, инфицированных Covid-19.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1697 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 555 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1653,1 случая на 100 000 населения.

Во время волны Covid-19 прошлой зимой самый высокий кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии был зафиксирован в середине января, когда 10 января он достиг 693,9 случая.

Вчера в Латвии было сделано 11 246 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 20%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 202 573 человека.

За последние 14 дней общее количество заболевших составило 31 297 человека.

Достигнут рекорд по числу госпитализированных пациентов с Covid-19

За минувшие сутки в медицинские учреждения был помещен 131 пациент с диагнозом Covid-19, 26 были выписаны, общее количество пациентов с Covid-19 увеличилось с 1277 до 1352 пациентов, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. Это рекорд.

Ранее максимальное общее количество пациентов с Covid-19 в больницах Латвии было зафиксировано 23 октября - тогда оно составляло 1277 человек, а до этого - 13 января (1224 человека).

У 1200 пациентов наблюдается умеренное течение заболевания, 152 человека или 11,2% переносят его в тяжелой форме.