Правильные действия пациентов с Covid-19 и контактных лиц чрезвычайно важны, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции и снизить риск заражения близких, членов коллективов и других людей. Портал Apollo.lv обобщил информацию о том, кому необходимо соблюдать домашний карантин.

Во время режима чрезвычайной ситуации домашний карантин применяется и к контактному лицу, у которого нет симптомов Covid-19 и есть действующий ковид-сертификат.

SPKC призывает каждого, у кого констатирован Covid-19 или кому установлен статут контактного лица пациента с Covid-19, строго соблюдать правила Кабинета министров, относящихся к требованиям изоляции или режиму домашнего карантина.

Контактное лицо - это человек, который был в прямом или непрямом контакте с зараженным лицом или находился в эпидемии вспышки и у которого была возможность заразиться. В случае Covid-19 это лицо, у которого был высокий риск контакта с лицом, у которого констатировано присутствие вируса SARS-CoV-2.

Критерии для установления статуса контактного лица

Статус контактного лица устанавливается лицу, у которого был один или несколько контактов высокого риска:

Прямой контакт с лицом, у которого лабораторно подтверждено заражение Covid-19, на расстоянии двух метров на протяжении более 15 минут в течение суток (в том числе повторные контакты, которые вместе (суммарно) продолжались более 15 минут).

Физический контакт с лицом, у которого лабораторно подтверждено заражение Covid-19 (например, рукопожатие).

Прямой контакт с выделениями лица, у которого лабораторно подтверждено заражение Covid-19 (например, человек кашлял).

Пребывание в закрытой среде (например, в домашнем хозяйстве, классе, зале для собраний, помещении ожидания больницы, кабинете и т.д.) или езда вместе с лицом, у которого лабораторно подтверждено заражение Covid-19, более 15 минут в одном транспортном средстве.

Контакт с лицом за два дня до его заболевания (два дня до получения положительного теста на Covid-19.

Контактные лица устанавливает эпидемиолог, семейный врач, ответственное лицо рабочего коллектива, образовательного учреждения или другого коллектива.

Обязанности контактного лица



Контактное лицо должно находиться домашнем карантине и под медицинским наблюдением.

Контактному лицу после последнего контакта с лицом, у которого лабораторно подтверждено заражение Covid-19, устанавливают 14-дневный домашний карантин, во время которого лицо:

Находится по месту жительства или в другом месте пребывания и доступно для связи и сотрудничества с семейным врачом и другими медиками.

Не подвергает риску заражения других, не образует прямые контакты с другими людьми (не принимает гостей, не осуществляет частные визиты, не ходит на работу в общественные и публичные места и помещения, где находятся много людей).

Не имеет права получать и использовать сертификат тестирования до окончания карантина.

Соблюдает рекомендации SPKC (см. далее) и указания врача.

Контактное лицо может оставлять место пребывания, используя маску для лица, чтобы сменить место пребывания, прокомментировав об этом Инспекцию здравоохранения.

Первоочередную проверку контактного лица, лабораторную проверку и медицинское наблюдение по месту жительства организует семейный врач контактного лица. Семейные врач получает сообщение о присвоении статуса контактного лица на портале E-veselība или сам устанавливает статус, основываясь на информации о лицах, с которыми живет зараженный.

Домашний карантин применяют и к контактному лицу, у которого нет симптомов заболевания Covid-19 и имеется ковид-сертификат.

Если информацию о том, что вы были в контакте с зараженным Covid-19 лицом, вы получили раньше от кого-то другого (например, от самого зараженного лица), будьте ответственны - оставайтесь дома!

Условия прерывания домашнего карантина



Домашний карантин прерывают:

На 14-й день с разрешения домашнего врача.

После теста на Covid-19, сделанного не ранее чем на 10-й день после последнего контакта с лицом, у которого лабораторно подтверждено заражение Covid-19, если результат теста отрицательный.

Если зараженное Covid-19 лицо и контактные лица во время строгой изоляции находятся в одном домашнем хозяйстве, то с разрешения врача:

На 14-й день после того, как у зараженного Covid-19 лица была прекращена изоляция.

После теста на Covid-19, сделанного не ранее чем на 10-й день после дня, когда у зараженного Covid-19 лица была прекращена изоляция, если результат теста отрицательный.

Тестирование для установления рибонуклеиновой кислоты (РНК) SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (для мазков из носоглотки или слюны) в лабораториях можно проводить только после предварительной записи, поэтому важна своевременная запись.

Учащиеся завершают домашний карантин после теста на Covid-19, сделанного не ранее чем на седьмой день после последнего контакта с лицом, у которого лабораторно было подтверждено заражение Covid-19, если результат теста негативный.

Если зараженное Covid-19 лицо и учащийся как контактное лицо во время строгой изоляции находятся в одном домашнем хозяйстве, то после теста на Covid-19, сделанного не ранее чем на седьмой день после дня, когда зараженное Covid-19 лицо прерывает изоляцию, если результат теста отрицательный.

Учащиеся проходят индивидуальный тест Covid-19 для установления рибонуклеиновой кислоты (РНК) SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (мазок из носоглотки или образец слюны) в качестве контактного лица.

Если родителям учащегося или законному представителю выдан больничный на время карантина учащегося, его закрывает семейный врач, получив отрицательный результат теста учащегося.

Рекомендации на время домашнего карантина