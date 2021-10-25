Правильные действия пациентов с Covid-19 и контактных лиц чрезвычайно важны, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции и снизить риск заражения близких, членов коллективов и других людей. Портал Apollo.lv обобщил информацию о том, кому необходимо соблюдать домашний карантин.

Во время режима чрезвычайной ситуации домашний карантин применяется и к контактному лицу, у которого нет симптомов Covid-19 и есть действующий ковид-сертификат.

SPKC призывает каждого, у кого констатирован Covid-19 или кому установлен статут контактного лица пациента с Covid-19, строго соблюдать правила Кабинета министров, относящихся к требованиям изоляции или режиму домашнего карантина.

Контактное лицо - это человек, который был в прямом или непрямом контакте с зараженным лицом или находился в эпидемии вспышки и у которого была возможность заразиться. В случае Covid-19 это лицо, у которого был высокий риск контакта с лицом, у которого констатировано присутствие вируса SARS-CoV-2.

Критерии для установления статуса контактного лица

Статус контактного лица устанавливается лицу, у которого был один или несколько контактов высокого риска:

  • Прямой контакт с лицом, у которого лабораторно подтверждено заражение Covid-19, на расстоянии двух метров на протяжении более 15 минут в течение суток (в том числе повторные контакты, которые вместе (суммарно) продолжались более 15 минут).
  • Физический контакт с лицом, у которого лабораторно подтверждено заражение Covid-19 (например, рукопожатие).
  • Прямой контакт с выделениями лица, у которого лабораторно подтверждено заражение Covid-19 (например, человек кашлял).
  • Пребывание в закрытой среде (например, в домашнем хозяйстве, классе, зале для собраний, помещении ожидания больницы, кабинете и т.д.) или езда вместе с лицом, у которого лабораторно подтверждено заражение Covid-19, более 15 минут в одном транспортном средстве.
  • Контакт с лицом за два дня до его заболевания (два дня до получения положительного теста на Covid-19.

Контактные лица устанавливает эпидемиолог, семейный врач, ответственное лицо рабочего коллектива, образовательного учреждения или другого коллектива.

Обязанности контактного лица

  • Контактное лицо должно находиться домашнем карантине и под медицинским наблюдением.
  • Контактному лицу после последнего контакта с лицом, у которого лабораторно подтверждено заражение Covid-19, устанавливают 14-дневный домашний карантин, во время которого лицо:
  • Находится по месту жительства или в другом месте пребывания и доступно для связи и сотрудничества с семейным врачом и другими медиками.
  • Не подвергает риску заражения других, не образует прямые контакты с другими людьми (не принимает гостей, не осуществляет частные визиты, не ходит на работу в общественные и публичные места и помещения, где находятся много людей).
  • Не имеет права получать и использовать сертификат тестирования до окончания карантина.
  • Соблюдает рекомендации SPKC (см. далее) и указания врача.
  • Контактное лицо может оставлять место пребывания, используя маску для лица, чтобы сменить место пребывания, прокомментировав об этом Инспекцию здравоохранения.
  • Первоочередную проверку контактного лица, лабораторную проверку и медицинское наблюдение по месту жительства организует семейный врач контактного лица. Семейные врач получает сообщение о присвоении статуса контактного лица на портале E-veselība или сам устанавливает статус, основываясь на информации о лицах, с которыми живет зараженный.
  • Домашний карантин применяют и к контактному лицу, у которого нет симптомов заболевания Covid-19 и имеется ковид-сертификат.

Если информацию о том, что вы были в контакте с зараженным Covid-19 лицом, вы получили раньше от кого-то другого (например, от самого зараженного лица), будьте ответственны - оставайтесь дома!

Условия прерывания домашнего карантина

Домашний карантин прерывают:

  • На 14-й день с разрешения домашнего врача.
  • После теста на Covid-19, сделанного не ранее чем на 10-й день после последнего контакта с лицом, у которого лабораторно подтверждено заражение Covid-19, если результат теста отрицательный.
  • Если зараженное Covid-19 лицо и контактные лица во время строгой изоляции находятся в одном домашнем хозяйстве, то с разрешения врача:
  • На 14-й день после того, как у зараженного Covid-19 лица была прекращена изоляция.
  • После теста на Covid-19, сделанного не ранее чем на 10-й день после дня, когда у зараженного Covid-19 лица была прекращена изоляция, если результат теста отрицательный.

Тестирование для установления рибонуклеиновой кислоты (РНК) SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (для мазков из носоглотки или слюны) в лабораториях можно проводить только после предварительной записи, поэтому важна своевременная запись.

Учащиеся завершают домашний карантин после теста на Covid-19, сделанного не ранее чем на седьмой день после последнего контакта с лицом, у которого лабораторно было подтверждено заражение Covid-19, если результат теста негативный.

Если зараженное Covid-19 лицо и учащийся как контактное лицо во время строгой изоляции находятся в одном домашнем хозяйстве, то после теста на Covid-19, сделанного не ранее чем на седьмой день после дня, когда зараженное Covid-19 лицо прерывает изоляцию, если результат теста отрицательный.

Учащиеся проходят индивидуальный тест Covid-19 для установления рибонуклеиновой кислоты (РНК) SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (мазок из носоглотки или образец слюны) в качестве контактного лица.

Если родителям учащегося или законному представителю выдан больничный на время карантина учащегося, его закрывает семейный врач, получив отрицательный результат теста учащегося.

Рекомендации на время домашнего карантина

  • Во время медицинского наблюдения контактные лица должны сотрудничать и должны быть доступны для связи с семейным врачом.
  • Следить за своим здоровьем, измерять температуру два раза в день - утром и вечером, следить, не появляются ли симптомы заболевания верхних дыхательных путей, такие как повышенная температура тела, кашель, воспаление в горле, затрудненное дыхание и т.д.
  • Необходимо оставаться дома, не ходить на работу, в образовательные учреждения, не посещать общественные места и не использовать общественный транспорт.
  • С медучреждениями связываться по телефону и лечиться дома, если состояние здоровья это допускает.
  • Во время кашля и чихания прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, которую после использования выбросить в мусорник, после чего помыть руки; если нет одноразовых салфеток или носового платка, чихать нужно в поверхность внутреннего локтевого сустава, но не стоит это делать в ладонь.
  • Часто и тщательно (минимум 20-40 секунд) мыть руки с мылом, в том числе после кашля, чихания или высмаркивания, перед едой, после посещения туалета и т.д., или использовать средство для дезинфекции.
  • Использовать индивидуальные предметы гигиены и посуду.
  • Все члены семьи или лица, находящиеся рядом, должны часто и тщательно мыть руки, соблюдать гигиену дыхания.
  • Максимально снизить контакты с другими людьми, особенно теми, у кого заражение Covid-19 может вызвать тяжелые осложнения - людьми в возрасте, с хроническими заболеваниями легких и сосудов, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями и хроническим инфекционными заболеваниями.
  • Соблюдать дистанцию минимум в два метра от других людей, если необходимо, использовать маску для лица, чтобы закрыть рот и нос и т.д.
  • Осуществлять влажную уборку и дезинфекцию поверхностей и помещений, используя бытовые средства для дезинфекции.
  • Регулярно проветривать помещения.
  • Наибольший риск заразиться Covid-19 появляется в случае, если у зараженного лица появляются симптомы заболеваний верхних дыхательных путей - кашель, насморк и другие. Коронавирус может выживать во внешней среде на поверхностях предметов от нескольких часов до нескольких дней.