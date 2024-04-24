Индекс здоровья: почти каждый пятый во время сна храпит

По данным опроса, храп чаще начинает проявляться после 35 лет. Если до 24 лет его наблюдали лишь 7% населения, а в возрасте от 25 до 34 лет – 11% населения, то после 35 лет храп во время сна беспокоит уже каждого пятого жителя (20%). Он также более выражен у людей, ведущих, в целом, нездоровый образ жизни (25%).

"Во время сна в нашем организме протекают процессы регенерации. Во время сна мозг обрабатывает и систематизирует полученную за день информацию, после качественного сна человек лучше концентрируется, воспринимает информацию и сохраняет ее в памяти. Именно поэтому существует поговорка "утро вечера мудренее". При нарушениях сна или несоответствующей гигиене сна человек после пробуждения чувствует себя уставшим, напряженным и неудовлетворенным. Храп возникает, когда верхние дыхательные пути слишком узки и поток воздуха в носу и рту затруднен, становясь турбулентным, вызывая вибрацию окружающих тканей, создавая звук. Избыточный вес, курение и употребление алкоголя способствуют храпу. Хотя может показаться, что храп – невинный процесс, он все же вызывает риск недосыпания как для окружающих, так и для самого храпящего; кроме того, храп может свидетельствовать о нарушениях дыхания – апноэ во сне, что увеличивает риск различных заболеваний и может быть опасным для жизни", — объясняет фармацевт Mana Aptieka, заведующая аптекой Tukuma Centra aptieka Агнесе Ритене.