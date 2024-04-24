Индекс здоровья: почти каждый пятый во время сна храпит

Здоровый сон очень важен и в долгосрочной перспективе он влияет не только на самочувствие, но и на здоровье в целом. На качество сна могут влиять различные факторы – стресс, окружающая среда, а также различные проблемы со здоровьем, включая храп. Данные последнего исследования "Индекса здоровья Mana aptieka & Apotheka" показывают, что почти каждый пятый признает, что храпит во сне, однако лишь относительно небольшая часть пытается решить эту проблему.
По данным опроса, храп чаще начинает проявляться после 35 лет. Если до 24 лет его наблюдали лишь 7% населения, а в возрасте от 25 до 34 лет – 11% населения, то после 35 лет храп во время сна беспокоит уже каждого пятого жителя (20%). Он также более выражен у людей, ведущих, в целом, нездоровый образ жизни (25%).
"Во время сна в нашем организме протекают процессы регенерации. Во время сна мозг обрабатывает и систематизирует полученную за день информацию, после качественного сна человек лучше концентрируется, воспринимает информацию и сохраняет ее в памяти. Именно поэтому существует поговорка "утро вечера мудренее". При нарушениях сна или несоответствующей гигиене сна человек после пробуждения чувствует себя уставшим, напряженным и неудовлетворенным. Храп возникает, когда верхние дыхательные пути слишком узки и поток воздуха в носу и рту затруднен, становясь турбулентным, вызывая вибрацию окружающих тканей, создавая звук. Избыточный вес, курение и употребление алкоголя способствуют храпу. Хотя может показаться, что храп – невинный процесс, он все же вызывает риск недосыпания как для окружающих, так и для самого храпящего; кроме того, храп может свидетельствовать о нарушениях дыхания – апноэ во сне, что увеличивает риск различных заболеваний и может быть опасным для жизни", — объясняет фармацевт Mana Aptieka, заведующая аптекой Tukuma Centra aptieka Агнесе Ритене.
Как напоминает фармацевт, основными принципами гигиены сна являются: соблюдать одно и то же время сна, обеспечить приятную для сна температуру и постельное белье, не пользоваться электронными смарт-устройствами и не смотреть телевизор перед сном, не заниматься спортом, не переедать. не употреблять содержащие кофеин продукты и алкоголь. Главное – расслабиться и настроиться на сон.
Причины храпа – особенности лицевого скелета и образ жизни
"Храп вызывает сужение верхних дыхательных путей, и этому в основном способствуют четыре основных фактора. Прежде всего, это могут быть особенности лицевого скелета каждого человека, которые могут быть как врожденными, так и приобретенными в процессе роста, например, бывают случаи, когда верхняя челюсть, нижняя челюсть или обе имеют меньшие размеры, чем они были бы при нормальном развитии. Вторым фактором,который, к сожалению, часто прибавляется с течением жизни, является лишний вес — он определенно является наиболее частым фактором, способствующим развитию храпа и апноэ во сне. Третий фактор – особенности мягких тканей верхних дыхательных путей – чаще всего это увеличенные глоточные миндалины. Эта проблема чаще характерна для детей дошкольного возраста. Четвертым фактором, способствующим храпу, является возраст, потому что с возрастом тонус и эластичность тканей ослабевают, нередко прибавляется лишний вес", – говорит врач "Центра болезней сна" (Miega slimību centra) Юрис Сважа.
Исследования показывают, что большая часть людей после 60 лет храпят время от времени, и частота апноэ во сне также существенно увеличивается. Однако в этом возрасте это, в основном, связано со старением и чаще всего не вызывает серьезных проблем со здоровьем. Также причины храпа могут быть приходящими, например, острая инфекция верхних дыхательных путей, стенокардия, острый или аллергический насморк.
Мужчины храпят чаще
Проблема храпа гораздо более выражена у мужчин. Если храп наблюдался у каждого четвертого опрошенного мужчины (24%), то у женщин – только у каждой десятой (11%).
Как поясняет специалист по сну, мужчины храпят чаще, потому что для них более характерно ожирение в области шеи, тогда как у женщин оно наблюдается гораздо реже. Кроме того, в среднем у мужчин несколько длиннее сегмент дыхательных путей на уровне корня языка, где чаще всего и находится самая узкая часть дыхательных путей, в результате чего возникает звук храпа.
Чтобы избежать храпа, специалист по сну Юрис Сважа рекомендует вести здоровый образ жизни и не набирать вес. "В молодости можно исправить лицевой скелет, если есть признаки того, что в будущем это может вызвать проблему храпа. Также рекомендуется обратиться к ЛОРу, если миндалины значительно увеличены, или получить консультацию специалиста по сну, если у молодого человека уже наблюдается сильный храп и эпизоды остановки дыхания во время сна", – рекомендует специалист по сну.
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