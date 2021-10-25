Шадурскис вернулся в Сейм
В понедельник Сейм утвердил мандат депутата бывшего министра образования и депутата Рижской думы Карлиса Шадурскиса, сообщает агентство LETA.
В понедельник Сейм утвердил мандат депутата бывшего министра образования и депутата Рижской думы Карлиса Шадурскиса, сообщает агентство LETA.
Так как 14 октября ушел из жизни депутат Сейма, многолетний дипломат и политик Ояр Эрик Калниньш, его мандат будет передан Шадурскису.
В прошлом году на внеочередных выборах в Рижскую думу Шадурскис был избран по списку "Нового единства".
Принимая мандат депутата Сейма, он должен был сложить мандат депутата Рижской думы.