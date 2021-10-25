Пн, 25.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Шадурскис вернулся в Сейм

Карлис Шадурскис ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В понедельник Сейм утвердил мандат депутата бывшего министра образования и депутата Рижской думы Карлиса Шадурскиса, сообщает агентство LETA.

Так как 14 октября ушел из жизни депутат Сейма, многолетний дипломат и политик Ояр Эрик Калниньш, его мандат будет передан Шадурскису.

В прошлом году на внеочередных выборах в Рижскую думу Шадурскис был избран по списку "Нового единства".

Принимая мандат депутата Сейма, он должен был сложить мандат депутата Рижской думы.


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