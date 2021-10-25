Пн, 25.10.2021
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Алексей Вишняков, врач, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы

Начало новой эры, или Что означает смена названия Facebook

ФОТО: Reuters / Scanpix

На этой неделе Facebook планирует сменить название, чтобы лучше отразить концентрирование на метаверсе - каберпространстве, в котором сливаются реальный и виртуальный миры, пишет The Verge.

28 октября ожидается мероприятия, на котором глава Facebook Марк Цукерберг планирует рассказать о дальнейших планах компании по развитию. Указывается, что амбиции Facebook тянутся куда сильнее, чем просто быть крупнейшей соцсетью в мире.

Планируется, что название сменит главное предприятие, тогда как сама социальная сеть Facebook, как и WhatsApp и Instagram, будут отдельными продуктами этой компании. Более подробной информации об изменениях представители Facebook не предоставили.

В Facebook уже сейчас более 10 000 работников, которые активно работают над очками дополненной реальности, которые, по словам Цукерберга, в будущем станут столь же привычной технологией, как сейчас смартфоны. В июле Цукерберг сказал The Verge, что "в будущем наше предприятие изменится - если сейчас люди рассматривают нас как медиа-компанию, то в будущем мы будем предприятием метаверса".

Изменение бренда может пойти на пользу предприятию и в том плане, что компания может получить "новое лицо", что позволит немного ограничиться от многочисленных скандалов в связи с защитой данных.

Facebook - не первое предприятие, меняющее название, принимая во внимание свои амбиции роста. В 2015 году Google осуществил полную реорганизацию, попав в состав холдинговой компании Alphabet. Это объясняется фактом, что Google - более не просто инструмент поиска, в эту группу входят многочисленные поставщики услуг, например, предприятия, производящие беспилотные автомобили и предприятия здравоохранения.

В 2016 году Snapchat сменил название на Snap Inc., став называть себя "камерной компанией" и презентовав первые камерные очки Spectacles.

The Verge сообщает, что новое название компании Facebook - тщательно хранимая тайна, известная только главным руководителям компании. Очень возможно, что у названия будет связь с Horizon - это название находящейся в стадии разработки версии виртуальной реальности Facebook-meets-Roblox. Эту услугу компания разрабатывает в течение последних лет. Недавно название приложения было изменено на Horizon Worlds, это произошло вскоре после того, как Facebook продемонстрировал инструмент для удаленной работы Horizon Workrooms.

О "новой эре" предприятия свидетельствуют и активности в сфере разработок технологий. Прошлым летом Facebook создал особую команды метаверса.

"Метаверс - станет главным фокусом, и я думаю, что это будет следующим отделом развития интернета. Я думаю, что это будет новая эра для нашей компании, которая активно работает над введением этого раздела в жизнь", - сказал Цукерберг.

Последние недели Facebook активно рекламирует идею метаверса, однако в данный момент эта концепция не особо понятна. Понятие метаверса разработал писатель научной фантастики Нил Стивенсон, который охарактеризовал его как "виртуальную среду, в которой люди скрываются от реального мира".


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