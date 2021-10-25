В Эстонии вступают в силу новые ограничения. Они будут действовать до 10 января

Более строгой станет обязанность носить маску; невакцинированным взрослым будет запрещен доступ к развлечениям, культуре и посещению мест общепита.

Более строгое обязательство носить маски в общественных неконтролируемых помещениях

Правительство требует, чтобы в общественных местах, где не осуществляется инфекционный контроль, в помещениях носили маски - уже недостаточно просто прикрывать рот и нос.

Кроме того, правительство настоятельно рекомендует лицам с 12 лет носить маски и в случае организованных мероприятий, где проводится проверка covid-сертификатов. Это касается, например, кино, театра, концертов.

Распространение коронавируса предотвращают только медицинские или приравниваемые к ним маски, поэтому правительство рекомендует людям использовать только их.

Уменьшение контактов

Предприятия должны обеспечить рассредоточение в зонах торговли и обслуживания. В общественных зонах торговых центров рекомендуется закрыть зоны для отдыха и игр.

Правительство призывает как вакцинированных, так и непривитых людей по возможности работать из дома.

Меры контроля для защиты непривитых людей

Действительными останутся только доказательства вакцинации или перенесенного заболевания Covid-19. Это означает, что взрослые, которые не были вакцинированы против Covid или не перенесли болезнь, больше не смогут принимать участие в организованных мероприятиях, для которых требуется Covid-сертификат.

Ограничение распространяется на спорт, тренировки, хобби, образование по интересам, дополнительное обучение и повышение квалификации, а также спортивные соревнования и мероприятия, на общественные сауны, спа, бассейны и аквапарки, на общественные собрания и мероприятия, конференции, театр, концерты, концерты, музеи, выставочные залы, развлекательные услуги, предприятия общественного питания.

Меры по активизации вакцинации и помощи больницам

Помощь больницам

Правительство поддерживает предложение повысить доплату больницам за койко-день пациента с Covid-19 на 75 процентов. Мера действует с октября до декабрь 2021.

Помощь больницам обойдется в общую сумму 11,79 миллиона евро, изыскать эти средства планируется из резервного капитала Больничной кассы, который нужно будет восстановить в следующем году.

Поддержка центрам семейных врачей

Правительство выделит в целевой резерв в 5 миллионов евро на доплаты по результатам работы центрам семейных врачей за достижение высоких показателей вакцинации в возрастной группе 60+. Министерство социальных дел вместе с Больничной кассой и Обществом семейных врачей разработает более точные критерии для этой меры.

Кроме того, правительство поддерживает предложение платить центрам семейных врачей доплату в двойном размере за количество уколов, превышающее 120 в неделю. Если до 120 уколов в неделю каждый укол оплачивается по обычному тарифу 5.30 евро, то со 121 укола тариф возрастет до 10.60 евро. Аналогичный принцип доплат будет действовать также для школьных медсестер. Мера будет введена до 30 ноября 2021. Бюджет меры составляет ориентировочно 415 000 евро, изыскать которые планируется в бюджете Больничной кассы.

Двухступенчатая мера поддержки для местных самоуправлений

Местное самоуправление, которое увеличит охват населения вакцинацией по сравнению с состоянием на 1 октября на 10 процентов, начнет получать по 5 евро за каждого вакцинированного жителя. В качестве второй ступени помощи самоуправление будет получить по 5 евро за каждого вакцинированного жителя и в том случае, если вакцинация среди взрослого населения достигнет как минимум 80%.

Мера будет действовать до конца года, на нее потребуется примерно 11,5 миллиона евро.