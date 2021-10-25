Начат сбор подписей за определение статуса вызывающего зависимость вещества для сахара

Инициативу подало общество "Здоровая Латвия", представители которого считают, что для значительного улучшения здоровья населения Латвии в долгосрочной перспективе необходимо, среди прочего, значительно снизить потребление сахара в рационе.

Движение "Здоровая Латвия" призывает к участию любого жителя страны для снижения потребления сахара и осуществления важных шагов к укреплению здоровья населения.

Общество заявляет, что уже на протяжении многих лет врачи и специалисты по питанию выделяют сахар в качестве фактора риска развития различных хронических заболеваний. Эти заболевания сокращают годы активной жизни латвийцев и увеличивают раннюю смертность от хронических заболеваний.

Данные многих исследований показывают, что сахар и его заменители также играют значительную роль в снижении качества жизни и увеличении числа приобретенных заболеваний, подчеркивается в инициативе.

Последствия употребления сахара в значительной степени связывают, в частности, и с проблемами психического здоровья.