Начат сбор подписей за определение статуса вызывающего зависимость вещества для сахара
На портале общественных инициатив Manabalss.lv идет сбор подписей об определении статуса вызывающего зависимость вещества для сахара.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv идет сбор подписей об определении статуса вызывающего зависимость вещества для сахара.
Инициативу подало общество "Здоровая Латвия", представители которого считают, что для значительного улучшения здоровья населения Латвии в долгосрочной перспективе необходимо, среди прочего, значительно снизить потребление сахара в рационе.
Движение "Здоровая Латвия" призывает к участию любого жителя страны для снижения потребления сахара и осуществления важных шагов к укреплению здоровья населения.
Общество заявляет, что уже на протяжении многих лет врачи и специалисты по питанию выделяют сахар в качестве фактора риска развития различных хронических заболеваний. Эти заболевания сокращают годы активной жизни латвийцев и увеличивают раннюю смертность от хронических заболеваний.
Данные многих исследований показывают, что сахар и его заменители также играют значительную роль в снижении качества жизни и увеличении числа приобретенных заболеваний, подчеркивается в инициативе.
Последствия употребления сахара в значительной степени связывают, в частности, и с проблемами психического здоровья.
Исследования последнего десятилетия показали, что сахар и его заменители следует классифицировать как вызывающие зависимость.