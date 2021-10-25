История протеста в Беларуси в одном фото: что стало с его героинями

Активистка, отличница, участница олимпиад

Злата Янукович - студентка 3-го курса химфака Белорусского государственного университета. Как говорят ее знакомые, девушка всегда очень хорошо справлялась с занятиями. Когда училась в гимназии, участвовала в олимпиадах, даже смогла съездить по одной из программ в США.

"Злата - очень целеустремленная и умная. Всегда была активисткой в классе. Очень креативная. Она помогала мне во многом", - рассказывает ее подруга, попросившая не называть ее имя. Друзья говорят, что Злата очень отзывчивая и общительная, умеет вовремя помочь и поддержать хорошие идеи, активно вела соцсети.

"Я восхищаюсь тем, что она стояла в той цепочке и не побоялась участвовать в протестах", - делится впечатлениями одноклассница девушки. Сейчас все друзья и знакомые расстроены ее задержанием. С тех пор, как в провластных телеграм-каналах было распространено "покаянное" видео девушки, в университете она не появлялась.

История одного фото

Автор знаменитого снимка со Златой Ольга Шукайло рассказывает, что запечатленные на фото не блокировали проезд транспорта (именно это часто инкриминируют многим участникам протестов). На момент съемки проспект Победителей уже был перекрыт.

"В какой-то момент оцепление из ОМОНа выстроилось на дороге ближе ко Дворцу спорта. Ближе к мосту через Немигу выстроились люди, - вспоминает тот день Шукайло. - Я увидела пять женщин, стоящих вместе в сцепке, сделала несколько кадров. Вернулась в квартиру, обработала, отправила фотографии и сказала редактору: "Смотри, неплохой снимок получился". Так как интернета не было, я только на утро узнала, что снимок стоит на главной странице tut.by".

Фото было сделано в понедельник вечером, а в среду утром, когда появился интернет, телефон Ольги Шукайло начал разрываться от сообщений и отметок в соцсетях. Снимок разлетелся по интернету. Вспоминая тот день, Ольга говорит, что вначале и ОМОН, который шеренгой перекрывал проспект, и люди стояли спокойно. Журналисты могли свободно между ними передвигаться.

Потом, по ее словам, началась зачистка - и силовики побежали на людей. Ольга в тот момент стояла возле остановки общественного транспорта и не успела быстро среагировать. Ей повезло: ОМОН обошел ее стороной. Во время зачистки у Дома физкультуры силовики били женщин и тащили их по земле. Но, насколько известно Ольге, девушки с этой фотографии в тот день не пострадали.

Что стало с другими героинями фото?