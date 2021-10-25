Пн, 25.10.2021
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Валдис Микельсонс, руководитель Центра патологии RAKUS

Эд Ширан заразился коронавирусом

Эд Ширан ФОТО: AP/ Scanpix

30-летний британский певец Эд Ширан сообщил в соцсетях, что уходит на самоизоляцию из-за положительного результата теста на Covid-19.

"Это значит, что я сейчас не могу выполнять какие-либо личные обязательства, поэтому из дома я буду проводить столько запланированных интервью и выступлений, сколько смогу", - сообщил он.

По данным СМИ, сейчас Ширан живет на юго-востоке Великобритании рядом с городом Фрамлингем. 

Ранее Covid-19 заразились латвийские политики Айнар Шлесерс и Алдис Гобземс. Вечером 13 октября, вернувшись из рабочего визита в Швецию, президент Латвии Эгил Левитс сделал экспресс-тест на Covid-19, который оказался положительным. Позже президент также прошел ПЦР-тест.


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