Эд Ширан заразился коронавирусом
30-летний британский певец Эд Ширан сообщил в соцсетях, что уходит на самоизоляцию из-за положительного результата теста на Covid-19.
30-летний британский певец Эд Ширан сообщил в соцсетях, что уходит на самоизоляцию из-за положительного результата теста на Covid-19.
"Это значит, что я сейчас не могу выполнять какие-либо личные обязательства, поэтому из дома я буду проводить столько запланированных интервью и выступлений, сколько смогу", - сообщил он.
По данным СМИ, сейчас Ширан живет на юго-востоке Великобритании рядом с городом Фрамлингем.
Ранее Covid-19 заразились латвийские политики Айнар Шлесерс и Алдис Гобземс. Вечером 13 октября, вернувшись из рабочего визита в Швецию, президент Латвии Эгил Левитс сделал экспресс-тест на Covid-19, который оказался положительным. Позже президент также прошел ПЦР-тест.