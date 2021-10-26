Намеренно вытолкнули, случайно упала или умышленно выпрыгнула из окна своей квартиры в многоэтажном доме на Манхэттене - такие версии звучали о смерти успешной и известной модели, случившейся 28 июня 2008 года.

Девушка не оставила предсмертной записки. В ее крови не было обнаружено следов алкоголя или наркотиков. Хотя по официальной версии, модель покончила с собой, родственники погибшей девушки до сих пор не верят результатам расследования, пишет Marie Clarie.

Обстоятельства смерти модели до сих пор остаются загадкой. Одни винят в трагедии секту, другие - неудачу в любви и жестоким падением по карьерной лестнице. Рассказываем загадочную и грустную историю о преждевременно скончавшейся русской красавице.

"Я услышал глухой удар. Подумал, что машина сбила человека. Обернулся: на дороге лежит девушка"

- рассказал очевидец трагедии, которая случилась с 20-летней Русланой Коршуновой.

Самородок русской красоты

Модели из России всегда являлись "лакомым кусочком" для европейских букеров, что в постоянных поисках будущих звезд для подиумов всего мира.

Длинные русые волосы, голубые глаза, стройная фигура и высокий рост - на Западе таких девушек называли "русской мафией", поскольку те практически не оставляли шансов своим конкурентам.

Среди самых известных таких моделей - Евгения Володина, Наталья Водянова, Наташа Поли, Александра Пивоварова.

Руслане Коршуновой, родившейся в Алма-Ате, Казахстан, также было суждено стать моделью, хоть и обнаружили ее исключительные данные совершенно случайно.

По одной из версий, это случилось в ноябре 2003 года, когда представитель агентства Models 1 Дебби Джонс летела в самолете и от скуки листала журнал, в котором ей и попались фотографии Русланы.

Вскоре Коршунова отправилась покорять Париж, Нью-Йорк, Лондон, Милан. Многие из моделей той поры быстро погружались в вихрь светской жизни:

фонтаны шампанского, вечеринки до утра и запрещенные вещества, что в конечном счете и ломало им жизни. По словам друзей, Руслана была другим человеком и таким времяпрепровождением не интересовалась.

Она рано ложилась спать, писала стихи и размещала их в интернете. Модельная карьера девушки также шла в гору.

ФОТО: reklamas foto

Талантлива и доброжелательна

Руслана работала с известнейшими брендами, включая Christian Dior, Vera Wang, Betsey Johnson и Jill Stuart. В 2005 году журнал Vogue даже посвятил ей статью, автор которой отмечал "фантастическую красоту русской девушки с кошачьими чертами".

ФОТО: Publicitātes foto

"Русская Рапунцель" с длинными волосами быстро и с легкостью покоряла дизайнеров и аудиторию. New York Post писал, что, когда девушка заработала свои первые $5000, она отправляла их семье в Казахстан.

Вскоре произошла и кульминация ее карьеры - контракт с брендом Nina Ricci, из-за которого о девушке узнали даже те, кто ничуть не интересовался модой. Руслана стала лицом аромата и свой "отпечаток" оставила в рекламе духов со сказочными мотивами.

ФОТО: Nina Ricci

Видео: Реклама духов Nina Ricci

Странности вокруг трагического события

ФОТО: Publicitātes foto

Но все закончилось также быстро, как началось - 28 июня 2008 года, когда Руслана была обнаружена мертвой под окнами своей квартиры. Всего через три дня ей исполнился бы 21 год. В квартире, куда девушка переехала всего пару месяцев назад, полиция не нашла ничего подозрительного. Ни следов борьбы, ни предсмертной записки. Зато странности в произошедшем заметили люди, знавшие Руслану.

Так, например, консьерж, служивший в доме Коршуновой и одним из первых заметивший ее тело на тротуаре, был весьма удивлен тем, что легендарные длинные волосы модели были беспощадно изрезаны ножницами - "будто некто делал это в спешке", поделился мужчина. Другая версия связана с учебным центром или сектой "Роза мира", который мог повлиять на девушку. Посещение этой секты девушка начала за три месяца до гибели.

Расследование Питера Померанцева и "Роза мира"

Многие журналисты пытались разобраться в подробностях трагедии. Одним из таких стал британский телепродюсер, журналист и писатель Питер Померанцев, который решился посетить тренинги "Розы Мира" со скрытой камерой. "Там все создано, чтобы оглушить сознание, остановить критическое мышление. Потом появляется "тренер жизни". Он говорит настолько быстро, что невозможно сосредоточиться, начинает сильно болеть голова", - описал свои впечатления журналист.

Померанцев связал вместе две трагедии - смерть Русланы Коршуновой и самоубийство ее подруги, модели Анастасии, случившееся в 2009 году. В предсмертной записке, которую девушка оставила матери, она написала: "Прости меня за все". Среди личных вещей девушки женщина также нашла бумаги из учебного центра "Роза мира", мероприятия которого модель посещала вместе с Коршуновой. "Я обыскала ее комнату - искала улики. Нашла бумаги под названием "Роза мира", - поделилась мать Дроздовой в интервью Питеру. - Странные слова: "Анастасия, ваша колыбельная - конец зимы. Вы в пути". Что это значит? Что такое роза мира? Я знаю, что она ходила туда вместе с Русланой". Как выяснил Померанцев, посетить тренинговый центр порекомендовал девушкам некий знакомый, так как обе модели были расстроены неудачами в любви и трудностями в карьере.

В своем материале Померанцев подробно описал суть тренинга. Участников, которые за трехдневный курс вносят 1000 долларов, просят вспомнить свои худшие переживания в жизни. Померанцев узнал, что Коршунова была "самым восторженным оратором в центре", рассказывая о смерти своего отца и неудавшейся любви.

Дроздова посещала "Розу мира" год, Коршунова - только три месяца. Однако представитель центра в разговоре с журналистом отрицал какую-либо связь этих трагедий с "Розой Мира": "Коршунова чувствовала себя немного странно. Можно было встретить ее бродящей по городу - она даже не знала, что там делала.

Может, она плакала по ночам. Но она не могла совершить суицид.

Мы вылечили ее от всех проблем, которые могли у нее быть. Дроздова? Она запуталась. Мы пытались помочь ей, очень старались. Но она отказалась от терапии. Виной всему карьера модели, возможно, наркотики, но не мы".

Истиные причины смерти Коршуновой до сих пор неизвестны - и, вполне возможно, эта тайна так никогда и не раскроется. А "русская Рапунцель" останется навсегда в истории мировой моды той самой прекрасной девушкой с яблоком из рекламы Nina Ricci.